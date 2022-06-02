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Beyaz Gazete
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İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na Demirtaş itirazı!

İYİ Parti TBMM Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Demirtaş serbest kalsın istiyorsanız bize katılın' açıklamasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na Demirtaş itirazı!
Ekleme: 2.06.2022 - 00:42 Güncelleme: 2.06.2022 - 00:48 / Editör: Ozge Selin
İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na Demirtaş itirazı!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Demirtaş serbest kalsın istiyorsanız bize katılın' açıklamasına ilişkin konuşan Tatlıoğlu, 'Biz ittifakız, aktif pasif birleşmiş bir şirket değiliz. Bu bir konsorsiyum. Meseleyi isimler üzerinden tartışmıyoruz.' dedi.

'KILIÇDAROĞLU İLE AYNI YERDEN BAKMAK ZORUNDA DEĞİLİZ'
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'Osman Kavala' açıklaması anımsatılan Tatlıoğlu, 'Akşener, Kavala'nın haksızlığa uğradığına söyledi. Akşener'in konusu Gezi Olayı. Sayın Akşener der ki 'Gezi mahkumiyet gerektirmez.' Aktör o olduğu için. 'Gezi Olayı mahkum edilemez' diyor. Biz isimler üzerinden götürmek istemiyoruz. Biz Kılıçdaroğlu ile aynı yerden bakmak zorunda değiliz. Biz koalisyon ortağı değiliz. Ben kimsenin dosyası üzerinden fikir yürütmem. Hukuk vicdanları rahatlattıysa hukuktur.' ifadelerini kullandı.

'KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİ GÜÇLER AYRILIĞINA TERS DÜŞÜYOR'
Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının güçler ayrılığına ters düşüp düşmediği sorulan Tatlıoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

'Kesinlikle düşüyor. Ama burada söz konusu şey artık hukuki olmaktan çıkmış siyasi olmuştur. O nedenle bu siyasi bir görüştür.'
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