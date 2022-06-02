İYİ Parti'den Kılıçdaroğlu'na Demirtaş itirazı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Demirtaş serbest kalsın istiyorsanız bize katılın' açıklamasına ilişkin konuşan Tatlıoğlu, 'Biz ittifakız, aktif pasif birleşmiş bir şirket değiliz. Bu bir konsorsiyum. Meseleyi isimler üzerinden tartışmıyoruz.' dedi.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 'Osman Kavala' açıklaması anımsatılan Tatlıoğlu, 'Akşener, Kavala'nın haksızlığa uğradığına söyledi. Akşener'in konusu Gezi Olayı. Sayın Akşener der ki 'Gezi mahkumiyet gerektirmez.' Aktör o olduğu için. 'Gezi Olayı mahkum edilemez' diyor. Biz isimler üzerinden götürmek istemiyoruz. Biz Kılıçdaroğlu ile aynı yerden bakmak zorunda değiliz. Biz koalisyon ortağı değiliz. Ben kimsenin dosyası üzerinden fikir yürütmem. Hukuk vicdanları rahatlattıysa hukuktur.' ifadelerini kullandı.Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının güçler ayrılığına ters düşüp düşmediği sorulan Tatlıoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:'Kesinlikle düşüyor. Ama burada söz konusu şey artık hukuki olmaktan çıkmış siyasi olmuştur. O nedenle bu siyasi bir görüştür.'