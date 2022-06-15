Öldürülüp su kuyusuna atılmışlardı! Denizli'deki vahşette flaş gelişme

Denizli'de öldürüldükten sonra su kuyusuna atılan İsmail Yalçın ile Hasan Akköse'nin cesetleri uzun süren arama çalışmalarından sonra toprak ve kayaların altında bulundu.İlk gencin cesedine 03.30 sıralarında, diğer gencin cesedine ise 05.30 sıralarında ulaşıldı. Gençlerden birisinin başından diğerinin ise sırtından tüfekle vurularak öldürüldüğü öğrenildi.

Serinhisar'da esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan ve 4. günün sonunda ormanlık alanda M.A. tarafından öldürülüp, Develi Mevkii'nde bulunan su kuyusuna atıldıkları ortaya çıkan iki gence 32 saatin sonunda ulaşıldı.



Taş doldurularak kapatılan 30 metre derinliğindeki kuyuda 2 iş makinasıyla başlatılan kazı çalışmalarında, 26'cı metreye ulaşıldığında cesetlerin zarar görmemesi için çalışmalara itfaiye ekipleri kazma ve kürekle devam etti.



İtfaiye ekipleri kuyuya atılan taşları tek tek çıkarırken, 5 saat süren çalışması sonunda ilk gencin cesedine 03:30 sıralarında, diğer gencin cesedine ise 05:30'da ulaşıldı.





BİRİ BAŞINDAN DİĞERİ SIRTINDAN



Olay yerinde yapılan ilk incelemede Akköse'nin başından, Yalçın'ın ise sırtından vurularak öldürüldüğü tespit edildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla cenazeler otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.



"ALACAK VERECEK MESELESİ" DEDİ



Cinayeti itiraf eden M.A.'nın Emniyet Müdürlüğü'nde cinayetle ilgili itirafları da kanı dondurdu. Cinayetin tüm detaylarını soğukkanlıca anlatan M.A. uzaktan kuzeni olan Hasan Akköse'yi ve arkadaşı İsmail Yalçın'ı alacak verecek meselesi yüzünden öldürdüğünü ileri sürdü.



M.A. ilk ifadesinde İsmail Yalçın (17) ve Hasan Akköse(19) ile ormanlık alana çıktıklarını, alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladıklarını, çıkan tartışmada arkadaşlarını av tüfeğiyle vurduktan sonra olay yerinden ayrıldığını söyledi.



8 KİŞİYİ TAŞ ATMAYA GÖTÜRMÜŞ



Ertesi gün arkadaşından aldığı otomobille olay yerine geldiğini söyleyen M.A., cesetleri aracın bagajına taşıdıktan sonra Develi mevkiinde kuyuya attığını, daha sonra otomobili bir benzin istasyonunda temizleyip arkadaşına teslim ettiğini itiraf etti.



Şehir merkezinden bir minibüs kiraladığını söyleyen M.A., 8 arkadaşını yanına alıp kuyuya hep birlikte taşla doldurduklarını daha sonra olay yerinden ayrıldıklarını söyledi.



7 KİŞİ TUTUKLANDI



M.A'nın verdiği bilgiler doğrultusunda olayla ilgisi olduğu ileri sürülen 8 kişide gözaltına alındı. Emniyetteki ifadeleri tamamlanan, M.A'nın da aralarında bulunduğu 9 kişi Adliye'ye sevk edildi. 9 kişiden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı.



NE OLMUŞTU?



Acıpayam ilçesinde yaşayan İsmail Yalçın (17), 9 Haziran akşamı annesi Asuman Yalçın'ı telefonla arayarak harçlık istedi. Anne Yalçın çekmecede bulunan cüzdanından alabileceğini söylemesi üzerine genç çocuk, cüzdandan 20 TL alarak evden otomobiliyle ayrıldı.





İsmail Yalçın, akşam saatlerinde otomobiliyle Serinhisar'a geldi. Burada arkadaşı Hasan Akköse(19) ile buluşarak kent merkezine gitti.



Son dakika: Öldürülüp su kuyusuna atılmışlardı! Denizli'deki vahşette flaş gelişme

"ARABA YIKIYORUM" DEDİ



Oğlunun eve dönmemesinden şüphelenen baba Adnan Yalçın oğlunu telefonla aradı. Babasına arabayı yıkadığını ve geleceğini söyleyen İsmail Yalçın'a o saatten sonra bir daha ulaşılamadı. Baba Yalçın karakola giderek kayıp başvurusunda bulundu



Polis ekipleri yaptıkları araştırmada gençlerin kullandığı otomobilin plaka kayıt sisteminden 9 Haziran 2022 Perşembe günü Denizli kent merkezine gittiklerini daha sonra Serinhisar ilçesine giriş yapıldığını tespit etti. İlçede yapılan arama çalışmalarında otomobilin ormanlık bölgeye gittiği belirlendi.



KIRILMIŞ TELEFON VE KAN İZLERİ



Jandarma, AFAD ve AKUT ekiplerinin yanı sıra vatandaşların da destek verdiği arama kurtarma çalışmalarına iz takip köpekleri de katıldı.



İz takip köpeği tarafından Yenice Mahallesi ormanlık alanda İsmail Yalçın ve Hasan Akköse'ye ait izler buldu.



Çevrede yapılan aramada İsmail Yalçın'a ait otomobil, Bardak Damları bölgesinde kaportası açık halde, lastiklerinin önüne taş konmuş bir şekilde bulundu. Otomobilden 200 metre ileride ise parçalanmış halde 2 adet cep telefonu ve kan izleri tespit edildi.



AKRABA GÖZALTINDA



Yapılan aramalarda kayıp iki gence ulaşılamazken telefonlar üzerinde yapılan incelemede İsmail Yalçın ve Hasan Akköse'yle telefonda son görüşen kişinin Akköse'nin akrabası olan Mustafa Akköse olduğunu tespit ettiler.



Mustafa Akköse Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Masası dedektifleri tarafından gözaltına alınırken, yapılan çapraz sorgulamada öldürdüğü gençleri su kuyusuna attığını itiraf etti.



KATİLİNİN İSMİNİ FISILDAMIŞTI



Hasan Akköse'nin öldürülmeden saniyeler önce telefonunun arama düğmesine gizlice basıp kız arkadaşını aradığı ve katilin ismini fısıldadığı belirlenmişti.