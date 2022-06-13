CHP'li belediyede skandal! Usulsüzlükleri ifşa etti, saldıraya uğradı!

Adalar Belediyesi'ndeki FETÖ yapılanmaları hakkında ve belediyenin usulsüzlüklerini sosyal medya paylaşım sitesi Facebook hesabından paylaşımlarda bulunup Adalar Belediyesi aleyhinde paylaşımlarda bulunan Serkan Güngör'e Pazartesi günü saat 16.30 sularında Büyükada'da 7-8 kişi oldukları belirtilen şahıslar tarafından kazma kürekli saldırıda bulunuldu.Saldırıda kafasına darbe alan Güngör'ün başında yarık olduğu, 8 dikiş atıldığı, daha sonra ise Kartal'daki Dr. Lüftü Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kırmızı alanda müşahede altında tutulduğu, doktorların öldürmeye yönelik saldırı olduğunu belirttiği, beyin kanaması şüphesiyle hastanede müşahede altında tutulduğu öğrenildi.Güngör'ün, Büyükada'daki kaçak bir inşaat çalışmalarını görüntülemeye çalıştığı anda saldırının gerçekleştiği belirtilirken saldırganlar ise polis tarafından ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.Soruşturma sürüyor.