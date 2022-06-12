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MSB duyurdu: Pençe- Kilit'te 220 terörist etkisiz hale getirildi... Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

Terör örgütü PKK'ya Pençe Kilit Operasyonu ile ağır bir darbe daha indirildi. Milli Savunma Bakanlığı , 220 teröristin etkisiz hale getirildiği Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini duyurdu. Ele geçirilen silahların görüntüleri paylaşıldı.

MSB duyurdu: Pençe- Kilit'te 220 terörist etkisiz hale getirildi... Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Ekleme: 12.06.2022 - 17:19 Güncelleme: 12.06.2022 - 17:25 / Editör: Ozge Selin
MSB duyurdu: Pençe- Kilit'te 220 terörist etkisiz hale getirildi... Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen Pençe-Kilit Operasyonu'na ilişkin açıklama yaptı.

MSB duyurdu: Pençe- Kilit'te 220 terörist etkisiz hale getirildi... Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

220 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu'nda bugüne kadar 220 teröristin etkisiz hale getirildiği ve arama-tarama faaliyetlerinde teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiği belirtildi.

MSB duyurdu: Pençe- Kilit'te 220 terörist etkisiz hale getirildi... Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi

İŞTE ELE GEÇİRİLEN MÜHİMMATLAR
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
'Operasyonda son olarak; 1 adet Doçka uçaksavar silahı, 40 adet tuzaklanmış el bombası, 11 adet taarruz el bombası, 28 adet el yapımı patlayıcı (EYP), 11 adet AK-47 piyade tüfeği, 5 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek, 1 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği, 5 kilo plastik patlayıcı, 36 adet RPG-7 roketatar antitank mühimmatı, 5 adet RPG-7 roketatar antipersonel mühimmatı, 1 adet RPG-7 roketatar termobarik mühimmatı, 178 adet EYP basma düzeneği, 6 adet 120 mm havan mühimmatı, 17 bin 625 adet 12.7 mm mühimmat, 14 bin 400 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 135 adet 14.5 mm Doçka uçaksavar mühimmatı, 66 adet 40 mm bomba atar tahrip mühimmatı, 6 adet 40 mm bomba atar sis mühimmatı, 5 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek yedek namlusu, 10 adet Dragunov keskin nişancı tüfeği şarjörü, 50 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 10 adet taarruz el bombası fünyesi, 28 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 1 adet motorlu Doçka uçaksavar sehpası, 100 metre saniyeli fitil, 200 metre infilaklı fitil, 27 adet çeşitli renklerde sis, 2 bin 350 metre elektrik kablosu, 300 metre uydu kablosu, 4 adet el testeresi, 2 adet elektrikli hilti ve 2 adet benzinli hilti, 70 adet hilti ucu, 3 adet benzinli hızar, 5 adet analog telefon, örgütsel doküman, 3 adet gaz maskesi ve filtresi, 8 adet akü, 5 adet jeneratör, 20 adet oksijen tüpü, 15 kutu havai fişek, 1 adet televizyon ve çanak anten, 1 adet 5 ton kapasiteli su tankı ve çok sayıda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.'

MSB duyurdu: Pençe- Kilit'te 220 terörist etkisiz hale getirildi... Çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
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