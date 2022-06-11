Yine Tiktok skandalı! Lüks restoranda köpeğe çatalla yemek yedirdi!

Yine bir Tiktok skandalı gündeme geldi. Mükremin Gezgin'in doğum videolarına tepki sürürken Tiktok'ta yeni bir video paylaşıldı. Genç bir kadının, lüks restoranda köpeğine çatalla yemek yedirdiği görüntüler izleyenleri şoke etti. Tepkiler çığ gibi büyüdü. Hijyen kurallarını hiçe sayayan kadının sözleri ise 'pes' dedirtti. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

Tiktok'ta paylaşılan video görünleri hayrete düşürdü. Görüntüleri izleyen vatandaşlar, hem genç kadına hem de lüks restorana tepki gösterdi.Mükremin Gezgin'in doğum videolarına tepki sürürken Tiktok'ta yeni bir video paylaşıldı. Genç bir kadının, lüks restoranda köpeğine çatalla yemek yedirdiği görüntüler izleyenleri şoke etti. Tepkiler çığ gibi büyüdü. Hijyen kurallarını hiçe sayayan kadınnın sözleri ise 'pes' dedirtti.Genç kadının videoyunun eklediği sözler şaşırttı. Tiktok kullanıcısı, 'Benim köpeğimin ağzı sizin ağzınızdan daha temiz gözümde boş konuşmayın' sözlerini kullandı. Olayın gerçekleştiği mekan merak edilirken, vatandaşlar olaya büyük tepki gösterdi.Bazı sosyal medya kullanıcıları, 'Köpeğin yaladığı çatalla yemek yemek zorunda mıyız' ifadesini kullandı. Bazıları ise, 'Çatalın yıkanıp yıkanmaması sorun değil, uslup ve davranış çok önemli' dedi.