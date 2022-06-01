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Dışişleri'nden Almanya'ya tepki! Yunanistan’ın provokasyon tuzağına düştüler!

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamada Almanya'ya sert tepki gösterildi. Açıklamada; "Almanya’nın Yunanistan’ın provokasyon tuzağına düşerek ülkemizi karalama kampanyasına katılması kabul edilemez. Almanya’dan müttefiklik ruhuna uygun olmayan tarafgir açıklamalar yapmak yerine, Yunanistan’ı uluslararası antlaşmalara uygun davranmaya davet etmesini bekliyoruz." ifadeleri yer aldı.

Dışişleri'nden Almanya'ya tepki! Yunanistan’ın provokasyon tuzağına düştüler!
Ekleme: 1.06.2022 - 21:07 Güncelleme: 1.06.2022 - 21:09 / Editör: Ozge Selin
Dışişleri'nden Almanya'ya tepki! Yunanistan’ın provokasyon tuzağına düştüler!
Almanya'nın Türkiye aleyhine yaptığı açıklamalara Dışişleri Bakanlığı'ndan sert tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç, ' Almanya'nın Yunanistan'ın provokasyon tuzağına düşerek ülkemizi karalama kampanyasına katılması kabul edilemez.' ifadelerini kullanırken 'Almanya'dan müttefiklik ruhuna uygun olmayan tarafgir açıklamalar yapmak yerine, Yunanistan'ı uluslararası antlaşmalara uygun davranmaya davet etmesini bekliyoruz.' dedi.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde;

Almanya Federal Cumhuriyeti Şansölyeliği tarafından yapılan ülkemiz aleyhindeki mesnetsiz açıklamaları kuvvetle kınıyor ve reddediyoruz.

Almanya'nın Yunanistan'ın provokasyon tuzağına düşerek ülkemizi karalama kampanyasına katılması kabul edilemez.

EGEMENLİĞİMİZİ SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Yunanistan'ın NATO Müttefikliğini hiçe sayarak ülkemizin hava sahasını ihlal etmesine, ülkemiz hava sahası ile uluslararası hava sahasında uçaklarımızı taciz etmesine karşı egemenliğimizi savunmaya devam edeceğiz.

Yunanistan, dünyada karasularından daha geniş hava sahası iddiasında bulunan tek ülkedir. Bu hukuk dışı iddiaya dayanarak 6-10 mil içerisindeki uluslararası hava sahasında yapılan uçuşları 'Yunanistan hava sahasının ihlali' olarak nitelendirmek en hafif tabiriyle aymazlıktır.

BÖLGESEL GÜVENLİĞİ TEHDİT EDEN YUNANİSTAN

Komşusunun egemenliğini, bölgesel güvenlik ve istikrarı tehdit eden bir aktör varsa o da Yunanistan'dır. Nitekim Yunanistan, 1923 Lozan ve 1947 Paris Barış Antlaşmaları hilafına ülkemize yakın adaları silahlandırmaktadır.

Ayrıca, Ege'deki karasularını ülkemizin yaşamsal çıkarları ve seyrüsefer serbestisi hilafına tek taraflı olarak 6 deniz milinin ötesine genişletebileceği yönündeki hukuka ve hakkaniyete aykırı tutumunu sürdürmektedir.

GÖZ YUMMAMIZ BEKLENMESİN

Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü yoktur. Ancak, uluslararası antlaşmaların silahsızlandırılmaya dair son derece açık hükümlerinin Yunanistan tarafından alenen ihlal edilerek halkımızın güvenliğinin tehdit edilmesine göz yummamız da beklenmemelidir.

Almanya'dan müttefiklik ruhuna uygun olmayan tarafgir açıklamalar yapmak yerine, Yunanistan'ı uluslararası antlaşmalara uygun davranmaya davet etmesini bekliyoruz.
Dışişleri'nden Almanya'ya tepki! Yunanistan’ın provokasyon tuzağına düştüler!
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