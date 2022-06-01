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Beyaz Gazete
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AK Parti kampa giriyor! 2023'ün yol haritası çizilecek!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak AK Parti 30'uncu İstişare ve Değerlendirme Toplantısı, cuma günü Kızılcahamam'da başlayacak.

AK Parti kampa giriyor! 2023'ün yol haritası çizilecek!
Ekleme: 1.06.2022 - 21:32 Güncelleme: 1.06.2022 - 21:34 / Editör: Ozge Selin
AK Parti kampa giriyor! 2023'ün yol haritası çizilecek!
AK Parti, Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Kızılcahamam'da kampa giriyor.

2023 hedeflerinin yol haritasının belirleneceği Kızılcahamam'daki kamp 3 Haziran Cuma günü, Eliz Otel'de başlayacak.

Kızılcahamam'da Eliz Otel'de düzenlenecek kampa, bakanlar, bakan yardımcıları, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Merkez Disiplin Kurulu, Genel Merkez Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu, Kurucular Kurulu, Genel Merkez Kadın ve Gençlik Kolları MKYK üyeleri, milletvekilleri ile birim başkan yardımcıları katılacak.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın cumartesi günü açılış konuşmasını yapacağı kampta aynı gün, AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş moderatörlüğünde 'Genel Merkez ve TBMM Parti Grup Çalışmaları Oturumu' yapılacak. Oturumunda, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir ve Hamza Dağ ile AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz birer sunum yapacak.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik moderatörlüğünde yapılacak 'Güvenlik ve Dış Politika Oturumu'nda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sunum yapacak. AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım'ın moderatörlüğünde 'Ekonomi' başlıklı oturumda Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan sunum yapacak.

Kampın ikinci gününde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin moderatörlüğünde, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez 'tarım' ve 'enerji' başlıklarında birer konuşma yapacak. Genel istişare ve değerlendirmelerin ardından, kamp Başkan Erdoğan'ın kapanış konuşmasıyla sona erecek.
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