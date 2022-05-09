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3600 ek gösterge toplantısının ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu!

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 3600 ek gösterge toplantısının Bakanlık tarafından ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu.

Ekleme: 9.05.2022 - 16:46 Güncelleme: 9.05.2022 - 16:47 / Editör: Ozge Selin
3600 ek gösterge toplantısının ileri bir tarihe ertelendiği duyuruldu!
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın tarafından yapılan açıklamada, '3600 ek gösterge toplantısı Bakanlık tarafından ileri bir tarihe ertelendi' ifadelerine yer verildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin daha önce yaptığı açıklamada, 'Kamu personelinin 3600 ek gösterge meselesi, mayıs ayı içerisinde bitireceğimiz çalışmalardan bir tanesi. Onu da kapsamlı bir şekilde ele aldık, çalışmalarımız nihayete ermek üzere bu ay içerisinde tamamlayacağız ve milletimizle de bunu paylaşacağız. Dolayısıyla çalışanlarımız şundan emin olsunlar, devletimiz sizi asla unutmadı. Türkiye'nin işçileri, Türkiye'nin emekçileri, emeklileri Türk devleti sizin yanınızdadır. Bu enflasyonun tahribatını ortadan kaldıracak çalışmalar önümüzdedir bunları adım adım kamuoyuyla paylaşacağız.' ifadelerini kullanmıştı
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