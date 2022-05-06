Deniz Gezmiş ile arkadaşlarını ipe götüren CHP tayfası ve Kılıçdaroğlu'ndan büyük iki yüzlülük!

Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının idamları Türkiye siyasi tarihinin en önemli olaylarından biriolarak tarihe geçti.Bugün başta CHP olmak üzere hemen hemen bütün kesimlerin 'üç fidan' olarak andığı Deniz Gezmiş Yusuf Aslan Hüseyin İnan'ın infaz kararı o günlerde darbecilerin ve Meclis'in kısmi mütabakatı ile alındı.Asker-siyaset kavgası gölgesinde geçen Türkiye'nin en karanlık günleri olarak kabul edilen o dönemde yaşanan sokak olayları, ve silahlı çatışmalar sonrasında yargılanan Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan ölüm cezasına çarptırıldı.CHP'DEN 30 OYLA İDAM DESTEĞİ1972 yılında verilen cezalar, Meclis'te yapılan oylamada CHP'den 30 milletvekilinin de destek vermesiyle onaylandı.O gün idama evet diyen CHP'nin bugünkü temsilcileri ise 3 ismi anmak için en ön safta yer tutuyor.CHP'DEN 50. YIL ANMASIİnfazların 50. yıl dönümünde CHP, Deniz Gezmiş ve arkadaşlarını Ankara Ulucanlar Cezaevi önünde andı.Anmaya; CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya, CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, CHP Altındağ İlçe Başkanı Ali Ergin, CHP Ankara İl Gençlik Kolları, CHP Altındağ İlçe Gençlik Kolları üyeleri de katıldı.ŞAKA GİBİ AÇIKLAMA: 'DARAĞACINA GÖNDERENLER HESAP VERECEK'CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Killik ise 'Onları öldürenler bu mücadeleyi asla öldüremeyecekler. Mücadelemiz sonuna kadar devam edecek. Bu arkadaşlarımızı darağacına gönderenler tarihte hesap verdiler, onların yolundan gidenler de sandıkta hesap verecekler, tarihe hesap verecekler.' dedi.'MÜCADELEMİZDEN HİÇBİR ŞEY KAYBETMEDİK'CHP Altındağ İlçe Gençlik Kolları Başkanı Gökçen Benay Birdoğan ise şu açıklamayı yaptı: 'Onlar verdikleri bu kararla tarihin çöplüğünde yer alırken; Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan ve onlar gibi katledilen nice devrimci zihnimizde, kalbimizde ve düşüncelerimizde en temiz, en onurlu yerdeler. 50 yıl önce bu duvarların ardında koca yürekli üç devrimciyi aramızdan aldılar.Onları aramızdan alarak, devrimcilerin içinde her daim yanan devrim ateşini söndüreceklerini sandılar. Ancak bizler o gün olduğu gibi bugün de içimizdeki devrim, düşüncelerimizdeki tam bağımsız Türkiye mücadelesinden hiçbir şey kaybetmedik. 1919'dan 68'e, 68'den bugünlere aynı inançla, kararlılıkla tam bağımsız Türkiye mücadelemiz emperyalistlere ve onun yerli iş birlikçilerine karşı sürüyor ve sürecek.'KILIÇDAROĞLU DA EKSİK KALMADICHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, idam edilişlerinin 50. yılında Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'ı andı.Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından, 1971 Muhtırası'ndan bir yıl sonra 6 Mayıs'ta idam edilen Gezmiş ve arkadaşları için paylaşımda bulundu.Gezmiş ve arkadaşlarının fotoğraflarını paylaşan Kılıçdaroğlu, 'Yaşamlarını 'Tam Bağımsız Türkiye' mücadelesine adayan bu ülkenin cesur ve vatansever evlatları Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ı saygı ve hasretle anıyorum.' ifadesini kullandı.