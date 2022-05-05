Osmaniye'de kamyonete araç çarptı: 1 ölü, 4 yaralı.

Osmaniye-Kadirli karayolu üzeri Sakarcalık köyü civarında meydana geldi.Yol üzerinde seyir halinde olan kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı. Kaza sonrası hurdaya dönen araçlardaki yaralılar kazayı görenlerin yardımıyla araçtan çıkarıldılar.Yaralılar hastaneye kaldırıldıİhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Osmaniye'deki çeşitli hastanelere sevk edildi.1 kişi öldü, 4 yaralıYaralılardan ismi henüz öğrenilemeyen 1 kişi hayatını kaybederken 2'si ağır olmak üzere 4 yaralının tedavisi sürüyor.