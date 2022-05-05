Lavrov'un sözleri ortalığı karıştırmıştı! İsrail duyurdu: Putin özür diledi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İsrail Başbakanı Naftali Bennet ile telefon görüşmesinde Ukrayna'daki askeri operasyonlar hakkında bilgi verdi. Kremlin Basın Servisi tarafından yapılan açıklamada, “Rusya Devlet Başkanı, Naftali Bennet'i ve İsrail halkını bugün kutlanan İsrail Bağımsızlık Günü nedeniyle samimi bir şekilde kutladı. Dostane Rus-İsrail ilişkilerinin daha da geliştirilmesi ve iki ülkenin liderleri arasında faydalı temasların sürdürülmesi konusunda karşılıklı ilgi dile getirildi. Ukrayna'daki durumla ilgili detaylı bir görüş alışverişi devam etti” denildi.“BM temsilcileri ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi ile işbirliği içinde yürütülen, milliyetçi oluşumlar tarafından rehin tutulan Azovstal fabrikasının topraklarından sivillerin tahliyesi de dahil olmak üzere insani yönlere özel önem verilmektedir” ifadeleri kullanılan açıklamada, Rus ordusunun sivillerin tahliyesi için güvenliği sağlamaya hazır olduğu, Kiev yönetiminin de fabrika alanındaki Ukrayna askerlerine silah bırakma emri vermesi gerektiği belirtildi.PUTİN'DEN LAVROV ÖZRÜİsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada ise, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un İtalyan televizyonuna verdiği demeçte Nazi lideri Adolf Hitler'in Yahudi kökenli olduğunu düşündüğünü ve 'En büyük Yahudi karşıtları Yahudilerdi' sözleri için Putin'in Bennet'ten özür dilediği aktarıldı.Putin'in Lavrov'un sözleri için Benett'en özür dilediği ve Benett'in de Putin'in özrünü kabul ettiği belirtilen açıklamada, Bennett'in de Putin'e Yahudi halkına ve Holokost'a ilişkin tavrını açıkladığı için teşekkür ettiği ifade edildi.'LAVROV İÇİN TEK ÇIKIŞ ÖZÜR DİLEMEK'Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ile telefonda görüştü. Görüşmenin ardından sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Kuleba, İsrail Bağımsızlık Günü vesilesiyle Lapid ile görüştüğünü belirterek, İsrail'e Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda Ukrayna'ya desteği için ve insani yardımlarından dolayı teşekkür ettiğini aktardı. Kuleba, Lapid'in kendisine İsrail'in savaş sırasında ve sonrasında, yaptırımlardan kaçınmayı önlemek ve Ukrayna'nın yeniden inşasına yardım etmek de dahil olmak üzere Ukrayna'nın yanında duracağına dair bana güvence verdiğini belirtti.Lapid ve kendisinin Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Yahudi aleyhtarı açıklamalarına öfkeli olduklarını ifade eden Kuleba, “Antisemitizmin Rus seçkinleri arasında uzun bir geçmişe sahip olduğunu vurguladım. Lavrov için tek çıkış yolu, tüm Yahudilerin önünde alenen özür dilemektir. Antisemitizm tolere edilemez” dedi.LAVROV'DAN HİTLER YAHUDİ KÖKENLİYDİ ÇIKIŞILavrov, geçtiğimiz günlerde İtalyan televizyonuna verdiği demeçte, Nazi lideri Adolf Hitler'in Yahudi kökenli olduğunu düşündüğünü ve 'En büyük Yahudi karşıtları Yahudilerdi' ifadelerini kullanmıştı.İsrail Dışişleri Bakanlığı ise, Lavrov'u kınayarak, Rusya'nın İsrail Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırarak açıklama talep etmişti.İSRAİL BASINI: SEN DE Mİ LAVROV?Lavrov'un sözleri beklendiği gibi İsrail basınında ilk safyadan verilmişti. Öne çıkanlar şöyle: Manşetinde Ukrayna'daki bir İsrail vatandaşının Rusya bombardımanında hayatını kaybettiğini bildiren Yediot Ahronot, yayımladığı analizde ise Lavrov'un Rusya ve İsrail'in arasını açtığını yazdı. Gazeteye göre, provokasyona göre ufukta dramatik bir değişiklik görünmüyor.Yedioh Ahronot ayrıca, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın paylaştığı Twitter mesajıyla İsrail'li mevkidaşı Yair Lapid'in arkasında durduğunu da okuyucularına aktardı. Yair Lapid'in mesajını retweet eden Blinken, 'Dostum Yair Lapid harika ifade etti' diye yazdı.'Sen de mi Lavrov?' başlığını atan Haaretz gazetesi, Rus Dışişleri Bakanı'nın son yıllarda hızla yayılan Hitler dedikodusunu Pazar günü tekrarladığını belirtiyor.HAARETZ: PUTİN'İN GERÇEK YÜZÜ!Haaretz'in editoryal başyazısı ise 'Putin'in gerçek yüzü' başlığını taşıyor. Gazete, Sergey Lavrov'un sözlerinden şoka uğrayan hiç kimsenin Rusya'nın son aylardaki propagandasına dikkat kesilmediğini kaydediyor. Rus medyasının sürekli Ukrayna'nın bir 'Neo-Nazi cunta' tarafından kontrol edildiğini iddia eden haberler yayınladığını aktaran Haaretz, Rus Dışişleri Bakanı'nın sözlerini Moskova rejiminin karakteristik itirafı olarak tanımladı.İsrail Başbakanı Naftali Bennett ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid'in kınamalarının çok küçük ve çok geç olduğunu dile getiren Haaretz, Lavrov'un Putin'in sadık bir sözcüsü olduğu gerçeğinin iki siyasetçi tarafından görmezden gelindiğini yazdı.