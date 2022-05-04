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İBB'ye tepkiler dinmiyor! Mezarlıklardaki çöp yığınları isyan ettirdi

Ramazan Bayramı’yla birlikte İstanbullular vefat eden yakınlarının kabrini ziyaret için mezarlıklara akın etti. Ancak mezarların bakımsızlığı, biriken çöp yığınları, suyu akmayan kırık çeşmeler büyük tepkiye neden oldu

İBB'ye tepkiler dinmiyor! Mezarlıklardaki çöp yığınları isyan ettirdi
Ekleme: 4.05.2022 - 09:09 Güncelleme: 4.05.2022 - 09:10 / Editör: Ozge Selin
İBB'ye tepkiler dinmiyor! Mezarlıklardaki çöp yığınları isyan ettirdi
CHP, İstanbul'u 1994 öncesine döndürdü. Toplanmayan çöpler, akmayan sular, tamamlanmayan altyapılar ile özdeşleşen CHP'li belediyelerde 2022 yılına gelindiğinde bile hiçbir şeyin değişmediği görüldü.


Ramazan Bayramı arifesinde ve bayramın birinci gününde İstanbul'daki mezarlıkların içler acısı halini gözler önüne serilmişti. İki gündür Kağıthane Sanayi Mezarlığı, Ataşehir, Ferhatpaşa, Maltepe, Başıbüyük, Güngören mezarlıklarında yakınlarının kabrini ziyarete giden vatandaşlar çöp yığınları ile karşılaştı.

Yüzlerce plastik su şişesinin mezarların etrafında çöp yığınları oluşturması, kırılan ağaç dallarının toplanmaması görenlerin yüreklerini sızlattı. Mezarlıkların bakımsız olması ve pisliğe terk edilmesine tepki gösteren vatandaşlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekiplerinin yapmadığı temizliği ve bakımı kendileri yerine getirdi.

Mezarları sulamak isteyenler ise suyu akmayan kırık çeşmeleri görünce isyan etti. Vatandaşlar, mezarlığa su getiren tankerlerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. İstanbullular, CHP'li İBB yönetiminin mezarlıklarda özellikle bayram öncesi temizlik ve bakım yapmamasına sosyal medyadan da sert tepki gösterdi.

'NE TEMİZLİK NE DE GÜVENLİK VAR'

Bir sosyal medya kullanıcısı, "Arife günü İstanbul Ihlamurkuyu Mezarlığı, mezar sulamak istedik, sular kesik. Ramazanda bu olur mu, yazıklar olsun" diye sitem ederken, Vildan Pehlivan adındaki bir başka vatandaş ise İBB yönetimine seslenerek "Acaba Kozlu Dedeler Topkapı mezarlıklarının çöplüğe dönmesinden ne zaman utanacaksınız?" ifadelerini kullandı.

Filiz Akın adlı sosyal medya kullanıcısı da "Karacaahmet Mezarlığı, gasilhanenin tam karşısı pislik içinde. Ne bayram temizliği ne de güvenlik var" dedi. Bayramda Karadeniz turuna çıkan Ekrem İmamoğlu'nun yönettiği belediyenin kentteki mezarlıklara yerleştirdiği İBB logolu ibriklerden, sosyal medyada bazı isimler tarafından övgüyle bahsedilmişti.

Yapılan yorumlarda, "İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı iyi düşünmüş bunu", "Basit ama önemli bir hizmet" şeklindeki ifadeler ise şaşkınlığa neden olmuştu. Vatandaşlar da "Mezarlıkların durumu içler acısı, umurlarında değil. Su yok, ibrikle övünüyorlar. Utanmıyorlar" şeklinde tepki gösterdi.

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