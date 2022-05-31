  • USD: 16,36 - 16,39
  • EURO: 17,60 - 17,63
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz öncesi eski MİT'çiyle bir araya geldiği ortaya çıktı!

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun, MİT’te ‘teknik takipten sorumlu’ dairenin başındayken emekli olan kritik bir isimle buluştuğu ortaya çıktı. CHP’li bir belediye başkanının da yer aldığı görüşmede iki ismin ne konuştuğu merak ediliyor.

Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz öncesi eski MİT'çiyle bir araya geldiği ortaya çıktı!
Ekleme: 31.05.2022 - 10:30 Güncelleme: 31.05.2022 - 10:30 / Editör: Ozge Selin
Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz öncesi eski MİT'çiyle bir araya geldiği ortaya çıktı!
Hakimleri, memurları ve bürokratları tehdit eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir süre önce MİT’ten emekli kritik bir isimle buluştuğu ortaya çıktı. Yaklaşık 4 ay önceki buluşma, Kılıçdaroğlu’nun CHP’li bir belediyeyi ziyareti sırasında gerçekleşti. Kılıçdaroğlu ile eski MİT yetkilisinin görüşmesi belediye başkanının odasında oldu. Görüşmeye belediye başkanı da katıldı.

TEKNİK TAKİPTEN SORUMLU DAİRE
Kılıçdaroğlu’nun bir araya geldiği eski MİT yetkilisinin, teknik takipten sorumlu bir dairenin başkanlığını yaptığı öğrenildi. 15 Temmuz darbe girişiminden kısa süre önce emekli olan bu yetkili birkaç gün sonra Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden birinin yönetimine girdi.

NE KADAR SÜREDİR TANIŞIYORLAR
Kılıçdaroğlu’nun bu kritik isimle ne zamandan beri tanıştığı ve söz konusu görüşmede neler konuştukları merak ediliyor. Merak edilen bir diğer konu eski MİT yetkilisinin görev yaptığı şirketin tepe yönetiminin bu buluşmadan önceden haberdar olup olmadığı.
Aidat öder gibi ev sahibi olma fırsatı! Başkan Erdoğan açıklayacak...
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'nun Van'daki skandal konuşmasına sert tepki: Teröristlere uzatılan zeytin dalıdır
TİP'li milletvekillerinden köprüde provokatif eylem! Görevini yapan polislere saldırdılar...
Bakan Çavuşoğlu'ndan İsveç ve Finlandiya'ya net mesaj!
Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz öncesi eski MİT'çiyle bir araya geldiği ortaya çıktı!
6'lı masadan yeni harekata itiraz: Önce bizi ikna edin
Bir CHP'li belediyede daha rüşvet çanları! Başkan gözaltına alındı!
Yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamları açıklandı
Bakan Akar'dan Suriye'ye operasyon mesajı
İstoç mevkiinde bir İETT otobüsünün motorundan dumanlar yükseldi!
İstanbul'da 26 adrese uyuşturucu baskını: Çok sayıda gözaltı var
38 ilde dev 'Miras' operasyonu! Son yılların en büyük baskını! Yüzlerce gözaltı var...
İşter 3600 ek gösterge artışları! Sırada 2 yeni düzenleme var!
CHP'li Tanju Özcan'ın skandal sözlerine AK Parti'den sert tepki!
Başkan Erdoğan The Economist'e yazdı!
Nedim Şener'den Demirtaş'ın sözlerine çıt çıkaramayan muhalefete sert eleştiri!
İbrahim Kalın ile Sullivan bir araya geldi!
Çin'in savaş uçakları Tayvan'ın hava savunma sahasına girdi!
İngiltere basınından bomba iddia! Masada 'KKTC' var!
Başkan Erdoğan, Zelenskiy ile görüştü!
Türkiye'den Schengen vizesi hamlesi! Rapor hazırlandı

Türkiye'den Schengen vizesi hamlesi! Rapor hazırlandı

Bir köyü sevince boğan iddia! Su kuyusundan petrol fışkırdı!

Bir köyü sevince boğan iddia! Su kuyusundan petrol fışkırdı!

Brent petrol aylar sonra 120 doları aştı!

Brent petrol aylar sonra 120 doları aştı!

Meteoroloji'den son dakika 'sağanak' uyarısı!

Meteoroloji'den son dakika 'sağanak' uyarısı!

Emekli ve memur Temmuz zammı için çifte formül!

Emekli ve memur Temmuz zammı için çifte formül!

Maymun çiçeği vakalarında büyük artış!

Maymun çiçeği vakalarında büyük artış!