Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz öncesi eski MİT'çiyle bir araya geldiği ortaya çıktı!

Hakimleri, memurları ve bürokratları tehdit eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir süre önce MİT’ten emekli kritik bir isimle buluştuğu ortaya çıktı. Yaklaşık 4 ay önceki buluşma, Kılıçdaroğlu’nun CHP’li bir belediyeyi ziyareti sırasında gerçekleşti. Kılıçdaroğlu ile eski MİT yetkilisinin görüşmesi belediye başkanının odasında oldu. Görüşmeye belediye başkanı da katıldı.TEKNİK TAKİPTEN SORUMLU DAİREKılıçdaroğlu’nun bir araya geldiği eski MİT yetkilisinin, teknik takipten sorumlu bir dairenin başkanlığını yaptığı öğrenildi. 15 Temmuz darbe girişiminden kısa süre önce emekli olan bu yetkili birkaç gün sonra Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden birinin yönetimine girdi.NE KADAR SÜREDİR TANIŞIYORLARKılıçdaroğlu’nun bu kritik isimle ne zamandan beri tanıştığı ve söz konusu görüşmede neler konuştukları merak ediliyor. Merak edilen bir diğer konu eski MİT yetkilisinin görev yaptığı şirketin tepe yönetiminin bu buluşmadan önceden haberdar olup olmadığı.