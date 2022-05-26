BBC ekranında skandal yazı! Bir anda ekranda belirdi, Manchester United taraftarları ayağa kalktı

Uluslararası haber kuruluşu BBC News'in canlı yayını esnasında skandal bir olay yaşandı. Annita Mcveigh'in sunduğu sabah programında bir anda ekranda 'Manchester United çöptür' yazısı belirdi.Olay izleyicilerde şok etkisi yarattı. KJ'yi fark eden spiker, skandal olayın ardından izleyicilerden özür diledi.BBC News'te skandal hata! Ekranda "Manchester United çöptür" yazısı belirdiOlayın büyümesi üzerine sosyal medyadan kanala tepki gösterildi.BBC de yaşanan olayla ilgili açıklama yaparak, "Test amaçlı kj eğitimi sırasında, birkaç saniyeliğine canlı yayınımızda teknik bir aksaklık oldu. Bunun için çok özür dileriz" ifadelerine yer verildi.Haber spikeri Mcveigh ise hatanın bir çalışanın kj'yi kullanmayı öğrenirken yapıldığını söyledi.Mcveigh, "Biraz önce bazılarınız Manchester United hakkında yorum yapan haberlerde ekranın alt kısmındaki şeritte oldukça sıra dışı bir şey fark etmiş olabilirsiniz ve umarım Manchester United bu duruma gücenmemiştir. Bir çalışanımız kj'yi nasıl kullanacağını ve kayan metni nasıl koyacağını öğrenmek için eğitim alıyordu. Ciddi olmayan rastgele şeyler yazdıkları sırada böyle bir hata yaşandı. Bunu görüp gücendiyseniz Manchester United taraftarından özür dilerim. Ancak bu durum tamamen bir hata ve ekranda çıkması amaçlanmamıştı" dedi.