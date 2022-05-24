  • USD: 16,08 - 16,11
  • EURO: 17,23 - 17,26
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

1 haftada 7 bin 678 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul Valiliği, düzensiz göçle mücadele kapsamında, 7 bin 678 kişinin sınır dışı edileceğini, 238'inin ise bu gece gönderileceğini aktardı.

1 haftada 7 bin 678 düzensiz göçmen yakalandı
Ekleme: 24.05.2022 - 15:04 Güncelleme: 24.05.2022 - 15:05 / Editör: Ozge Selin
1 haftada 7 bin 678 düzensiz göçmen yakalandı
Düzensiz göçle mücadele tüm hızıyla devam ediyor.

Aralıksız çalışmalar devam ederken İstanbul Valiliği'nden de bir açıklama geldi.

Valilik, 1 hafta içerisinde 7 bin 678 düzensiz göçmenin sınır dışı işlemlerinin sürdüğü bilgisi paylaşılırken, şu ifadelere yer verildi;

"İlimizde 17-23 Mayıs 2022 tarihleri arasında güvenlik güçlerimizce yakalanan 7 bin 687 düzensiz göçmen, sınır dışı işlemi yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğümüzce diğer illerdeki Geri Gönderme Merkezlerine sevk edilmiştir.

"2 bin 442'si gönderildi"

Bu süre zarfında, ilimizde ve diğer illerdeki geri gönderme merkezlerinde işlemleri tamamlanan 2 bin 442 düzensiz göçmen, ülkelerine geri gönderilmiştir."


İşlemi tamamlanan 238 göçmen bu gece gönderilecek

AA'nın aktarımına göre, işlemleri tamamlanan 238 düzensiz göçmenin, bu gece İstanbul Havalimanından ülkelerine geri gönderilmesinin planlandığı kaydedildi.

Bir diğer yandan ise dün İçişleri Bakanlığı, düzensiz göçle mücadele kapsamında yılbaşından bu yana, 28 bin 581 düzensiz göçmenin sınır dışı edildiği belirtmişti.

CHP'li İBB 2019'da %60 tamamlanmış halde teslim aldığı projeyi yine erteledi!
Utanırlar mı acaba? Ayasofya Camii'nin mermerlerini tahrip eden ziyaretçilerin Hristiyan turistler olduğu ortaya çıktı!
Yunanistan'dan provokatif hamle! Başkan Erdoğan'ın Miçotakis çıkışının ardında ne var?
HDP, olası sınır ötesi harekata karşı çıktı
4 şehit 4 acı dolu ev! Şehitlerin baba ocaklarında yas var!
AK Parti'den Kılıçdaroğlu'nun Başkan Erdoğan'ı hedef alan açıklamalarına sert tepki: Kimin kaçtığını 15 Temmuz'da gördük
Avrupa Birliği Ukrayna ürünlerinden vergi almayacak
Dünyada ham çelik üretimi düştü Türkiye'de yükseldi
İSKİ’de büyük skandal! 2 milyar TL’lik su kayıp
1 haftada 7 bin 678 düzensiz göçmen yakalandı
Terör örgütü PKK'ya ağır darbe! 7 terörist etkisiz...
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Filistin'de önemli açıklamalar
Sıcaklıklar arttı pazarda fiyatlar yüzde 30 ile 50 arasında düştü
https://www.sabah.com.tr/gundem/2022/05/24/isvec-ve-finlandiya-heyeti-ankaraya-gelecek
Bakan Varank: 150 kişi uzay başvurusunu tamamladı
İstanbul'da DEAŞ'lı canlı bomba yakalandı
Muğla'da 62 düzensiz göçmen yakalandı!
Ukrayna'da Bayraktar fırtınası devam ediyor: SİHA'lar için özel klip çekildi
CHP'li İBB'nin bir vatandaşı darp etmediği kalmıştı! Zabıta ekipleri bir sürücüyü darp etti!
Stoltenberg: Türkiye'nin endişelerini ele almalıyız
17 ülke maymun çiçeği virüsü ile savaşıyor: Uzmanlardan 21 gün uyarısı!

17 ülke maymun çiçeği virüsü ile savaşıyor: Uzmanlardan 21 gün uyarısı!

Dehşet anlarının altından 10 aylık kin çıktı! Beyazıt'taki çatışmanın nedeni belirlendi!

Dehşet anlarının altından 10 aylık kin çıktı! Beyazıt'taki çatışmanın nedeni belirlendi!

Rüzgar ve güneşten elektrik üretimi Türkiye'ye 12 ayda 7 milyar dolarlık tasarruf sağladı!

Rüzgar ve güneşten elektrik üretimi Türkiye'ye 12 ayda 7 milyar dolarlık tasarruf sağladı!

Altında kritik dar bant hareketi!

Altında kritik dar bant hareketi!

'Merhaba' dediğine pişman oldu! Asansörde taciz! Evde işkence...

'Merhaba' dediğine pişman oldu! Asansörde taciz! Evde işkence...

Uzmanlar uyardı: Kripto paralar intihara sürükleyebilir

Uzmanlar uyardı: Kripto paralar intihara sürükleyebilir