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Bodrum'da sezon öncesi dudak uçuklatan ücretler! Loca 10 bin euro, lahmacun 200 TL...

Türkiye'nin tatil cenneti olarak bilinen Bodrum'da tatil sezonu öncesi özel plajlara giriş ve yiyecek ücretleri netleşmeye başladı. Plajlara girişin 150 liradan başladığı Bodrum'da özel localar 10 bin euroya kadar çıkıyor. Plajlarda ise 1 lahmacun 200 TL'ye satılıyor.

Ekleme: 22.05.2022 - 14:54 Güncelleme: 22.05.2022 - 14:59 / Editör: Ozge Selin
Bodrum'da sezon öncesi dudak uçuklatan ücretler! Loca 10 bin euro, lahmacun 200 TL...
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, deniz sezonu başlarken, özel plajlara giriş ücretleri 150 liradan başlıyor, istenilen özel localara göre bu fiyat geçen sene yüksek sezonda olduğu gibi bu yıl da 10 bin euroya kadar çıkıyor. Özel plajlarda 1 lahmacun 200 TL, hamburger ise içindeki malzeme ve sunum hizmetine göre 35 ile 200 TL arasında değişiyor.

Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum'da yaz sezonunun başlamasıyla plaj ve otellerde hareketlilik başladı. Hizmet kalitesine göre farklı fiyat tarifeleriyle yerli ve yabancı turistler ağırlanıyor. Bu kapsamda, Bodrum'da özel plajlara girişler 150 liradan başlıyor. Verilen hizmetin kalitesine göre bu fiyat artıyor. Özel plajlardaki locaların ise geçen sene yüksek sezonda 10 bin euroya kadar çıkan fiyatlarının bu yıl da aynı olması bekleniyor. Özel plajlarda 1 lahmacun 200 TL, hamburger ise içindeki malzeme ve sunum hizmetine göre 35 ile 200 TL arasında satışa sunuluyor.

Bodrum'da sezon öncesi dudak uçuklatan ücretler! Loca 10 bin euro, lahmacun 200 TL...

Her hizmetin bir bedeli olduğunu belirten Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, 'Daha salaş yerlerde lahmacuna daha fazla fiyat ödeniyorsa orada duracaksınız. Hizmet kötüyse mutlaka hak aranmalıdır. Ben bu duruma karşıyım. Doğru hizmet vermeyen işletmenin yüksek fiyatlar belirlemesini kabul etmiyorum' dedi.

'YETER Kİ DOĞRU HİZMET YAPSINLAR'
Dengiz, 'Her hizmetin bir fiyatı vardır. İyi bir marka gömlek giymenin bir bedeli olduğu gibi. Daha uygun fiyatlı da gömlek giyebilirsiniz. Bizdeki otelcilik de hizmet de bu şekildedir. İyi hizmet veren otellerin, özel plajların fiyatı bellidir. Orta kalitedeki otellerde fiyatlar daha uygundur. Bu bedeli de verilen hizmete ödüyorsunuz. Lahmacunun fiyatının 200 TL olmasının mutlaka bir nedeni vardır. Bunun hem ürün hem de sunumunda bir hizmet kalitesi vardır' diye konuştu.

Bodrum'da sezon öncesi dudak uçuklatan ücretler! Loca 10 bin euro, lahmacun 200 TL...

Dengiz, sözlerine şöyle devam etti: 'Özel plajların girişte müşterilerine ilk başlarda 150 lira gibi bir kredi açıyor. Bu kredinin içerisine içecek ve yiyecek alınabiliyor. Ayrıca özel plajların işletmecileri bölgenin ve denizin temizliğinin sorumluluğunu da üstleniyorlar. Bazı plajlarda verilen hizmetin bedeli 1500 liraya kadar çıkıyor. Yeter ki doğru hizmet yapsınlar. Geçen sene yüksek sezonlarda özel plajlardaki localara giriş ücretleri 10 bin euroya kadar çıkmıştı. Bu rakam, plajdaki bir bölümün kapanması için verilen ücret.'

Bodrum'da sezon öncesi dudak uçuklatan ücretler! Loca 10 bin euro, lahmacun 200 TL...

Dünyanın her yerinde yüksek, orta ve düşük fiyat uygulaması olduğuna da dikkati çeken Dengiz, 'Bodrum'da her şey pahalı algısı oluşmamalı, algının hizmete ve müşteri memnuniyetine yönelmesi gerekiyor' değerlendirmesinde bulundu.
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