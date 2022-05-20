İngiltere duyurdu! Ukrayna'nın o şehri için korkutan iddia!

Rusya-Ukrayna savaşı çatışma bölgelerinden gelen görüntülerle devam ediyor. Öte yandan savaştan en çok etkilenen Ukrayna'nın Mariupol şehrinde taş taş üstünde kalmadı.Şehirde Azovstal çelik fabrikasındaki siviller geçtiğimiz günlerde aylar sonra tahliye edilmişti. Öte yandan Ukrayna'dan yapılan açıklamalarda hala fabrikada sivillerin olduğu ifade ediliyor.İngiltere'den ise Mariupol ile ilgili endişelendiren bir açıklama geldi. İngilere Savunma Bakanlığı Azovstal fabrikasında mahsur kalan Ukrayna savunucularının azalmaya başlamasıyla birlikte Rus komutanlarının Doğu Ukrayna'daki saldırıları desteklemek için stratejik olarak yeninden Mairupol çevresinde Rus birliklerini konuşlandırmasının muhtemel olduğunu dile getirdi.Şu anda direnişin son kalesi Azovstal'daki Ukrayna askeri sayısı bilinmiyor. İngiltere, Rusya'nın Donbas ve başka bölgedeki operasyonları güçlendirmek için şehirdeki askerleri kullanacağını, ancak karşılacakları sert direnişin bu manevrayı daha da karmaşık hale getireceğini söyledi.Sosyal medyadan yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:"Savaşın başlamasından bu yana Mariupol'deki Ukrayna direnişinin, Rus birliklerinin yeniden konuşlandırılmasından önce donatılıp yeniden güçlendirilmesi gerekiyor. Öte yandan Rus komutanları ise operasyonel hedeflere ulaşmak için baskı altında. Bu Rusya'nın muhtemel yeterl hazırlık yapmadan kuvvetlerini yeniden dağıtacağı anlamına geliyor ve bu da daha fazla kuvvet kaybı riskini içeriyor"Fabrikadaki direnişçilerin ne kadar dayanabileceği ise bir muamma. Dün çelik fabrikasındaki birliğe liderlik eden Azak Alayı Komutan Yardımcısı Syvatoslav Palamar, kendisinin ve diğer savaşçıların halen içeride olduğunu söylemişti.