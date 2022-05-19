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İkisinin de cesedi bulundu: Biri 13 diğeri 14 yaşında!

Manisa Turgutlu'da çok acı bir olay yaşandı... Kayıp ihbarı sonrası yangın söndürme göleti kenarında kıyafetleri bulunan ikiz kardeşlerin cansız bedenlerine ulaşıldı. Acı haberi alan yakınları yıkıldı. İşte son dakika haberinin detayları…

Ekleme: 19.05.2022 - 00:31 Güncelleme: 19.05.2022 - 00:41 / Editör: Ozge Selin
İkisinin de cesedi bulundu: Biri 13 diğeri 14 yaşında!
İki çocuğun da cesetleri bulundu. Biri 13 diğeri 14 yaşındaydı…

Turgutlu ilçesine bağlı Yakuplar Mahallesi'nde yaşayan Salih (13) ve Mehmet Gençtürk (14) isimli kardeşlerden öğle saatlerinden itibaren haber alamayan ailesi, 2 çocuğu aramaya başladı.

SON DAKİKA: MANİSA'DA ACI OLAY…

Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait etrafı tel örgülerle çevrili yangın söndürme göletinin kıyısında kardeşlere ait giysileri fark eden vatandaşlar durumu jandarmaya haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine Turgutlu Jandarma Komutanlığı, 112 Acil Servis, AFAD ve İzmir Jandarma Komutanlığına bağlı dalgıç ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde iş makineleri ve vidanjörlerle göletin suyu tahliye edilmeye başlanırken, tahliye işlemi sırasında dalgıç ekipleri de suya girerek iki kardeşi aramaya başladı.

SON DAKİKA: GENÇTÜRK KARDEŞLERİN CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI


Dalgıç ekiplerinin yoğun çalışması sonrası iki kardeşin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Dalgıç ekiplerince sudan çıkarılan iki kardeşin cenazesi Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



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