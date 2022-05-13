Hastane sapığı hakkında karar: Cinsel organını açmıştı!

İğrenç olay, Sultangazi'da bulunan Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin açık otoparkında 10 Mayıs'ta meydana geldi. Bir araç içinde Mevlüt E. adli kişinin teşhircilik yaparak cinsel tacizde bulunduğunu gören bir kadın duruma tepki gösterdi.Kadının tepkisi üzerine olay yerinden kaçan sürücü yapılan şikâyet üzerine 11 Mayıs'ta Gaziosmanpaşa'da yakalandı. 'Cinsel taciz' suçundan adliyeye sevk edilen Mevlüt E. Tutuklanarak cezaevine gönderildi.EMNİYET AÇIKLAMA YAPTIİstanbul Emniyet Müdürlüğü de konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, '10.05.2022 tarihinde Sultangazi ilçesindeki bir hastane bahçesinde meydana gelen, 11-12.05.2022 tarihlerinde sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve bazı basın yayın kuruluşlarında 'Hastane bahçesindeki teşhirciyi video kaydıyla ifşa etti' başlıklarıyla yer alan haber konusu ile ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan araştırmalarda; Görüntülerde yer alan aracın plaka bilgileri üzerinden şüphelinin M.E. isimli şahıs olduğu tespit edilmiş, şüpheli şahıs 11.05.2022 tarihinde Gaziosmanpaşa ilçesinde yakalanarak gözaltına alınmıştır.