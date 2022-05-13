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Başkan Erdoğan’dan ABD'nin YPG'ye yönelik yaptırım muafiyetine tepki: Adımlarınızı doğru atın

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. ABD Yönetiminin PKK/YPG'ye Suriye'de tanıtığı muafiyetlere tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Her şeyden önce YPG bir terör örgütüdür. PKK neyse YPG de odur. Dolayısıyla ABD'nin bu yanlışını kabullenmemiz mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan’dan ABD'nin YPG'ye yönelik yaptırım muafiyetine tepki: Adımlarınızı doğru atın
Ekleme: 13.05.2022 - 14:04 Güncelleme: 13.05.2022 - 14:22 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan’dan ABD'nin YPG'ye yönelik yaptırım muafiyetine tepki: Adımlarınızı doğru atın
Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

BAE DEVLET BAŞKANI'NIN VEFATI

'BAE lideri El Nahyan'ın uzun süredir bir rahatsızlığı vardı bugün de rahmeti rahmana kavuştu Allah rahmet eylesin.

İSVEÇ'İN NATO ÇIKIŞI

Yunanistan ile ilgili NATO konusunda bir yanlış yaptılar. İskandinav ülkeleri terör örgütlerinin adeta yuvası gibi.

(İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği) Olumlu bir düşünce içinde değiliz

Sayın Miçotakis'in oradaki mesajları ayrı bir konu. Her şeyi bir görüp, özellikle Biden'ın da açıklamalarını gördükten sonra biz de tavrımızı ortaya koyarız.

ABD'NİN YPG'YE YAPTIRIM MUAFİYETİ

Her şeyden önce YPG bir terör örgütüdür. Zaten ABD maalesef son dönemlerde gelen yönetim hepsi PKK terör örgütüne karşı, Suriye'nin kuzeyindeki tüm yapılanmalara karşı her türlü maddi desteği vermişlerdir. TIR'larla destek vermişlerdir.

Operasyonlara devam edeceğiz. Yanlış yapıyorsunuz, adımlarınızı doğru atın

PENÇE-KİLİT OPERASYONU

Pençe Kilit Harekatı'nda 82 terörist etkisiz hale getirildi.'
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Başkan Erdoğan’dan ABD'nin YPG'ye yönelik yaptırım muafiyetine tepki: Adımlarınızı doğru atın
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