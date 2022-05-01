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Tuzla'daki facia göz göre göre geldi! işçiler günler önce uyarmış!

İstanbul Tuzla'da 1'i itfaiye eri, 14'ü işçi 15 kişinin yaralandığı, 3 işçinin ise yaşamını yitirdiği yangının çıktığı üç katlı Boya Fabrikası'nın ruhsatı olmadığı ve ruhsat talebinde bulunulmadığı ortaya çıktı. "Ruhsat için başvuru yaptık" diyen iş yerinin sahibi ve bir çalışanı gözaltına alındı. Boya Fabrikası'nın geçmişte mühürlendiği ve yangının çıktığı söz konusu adrese taşındığı ifade edildi.

Tuzla'daki facia göz göre göre geldi! işçiler günler önce uyarmış!
Ekleme: 1.05.2022 - 09:40 Güncelleme: 1.05.2022 - 09:44 / Editör: Ozge Selin
Tuzla'daki facia göz göre göre geldi! işçiler günler önce uyarmış!
Gözaltına alınan iş yerinin sahibi U.B. ile iş yerinde çalışan O.D. yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yangında ölen işçilerin ailelerinin, yaralı işçilerden bazılarının ve yangında hasar gören iş yerlerinden bazılarının yetkililerinin de olayla ilgili şikâyetçi oldukları iddia edildi.

Tuzla'daki facia göz göre göre geldi! işçiler günler önce uyarmış!

İŞÇİLER GÜNLER ÖNCE UYARMIŞ

Yangının polyester yapımında kullanılan mek kimyasalının üretildiği sırada çıktığı ileri sürülürken patlamada hayatını kaybeden Tayfun Aydın, Turgay Tüner ve Mustafa Öztürk'ün yangına müdahale etmek isterlerken ani ısı yükselmesi ve gaz salınımı sonrası yaşanan patlamada hayatlarını kaybettiği belirlendi.

Tuzla'daki facia göz göre göre geldi! işçiler günler önce uyarmış!

Olayın ardından fabrika sahibi U.B. gözaltına alınırken, işçilerin günler öncesinden U.B.'yi ısının etkisiyle 65 kiloluk bidonların şiştiğini bildirdikleri, fakat U.B.'nin aldırış etmediği ileri sürüldü.

Tuzla'daki facia göz göre göre geldi! işçiler günler önce uyarmış!

İLK ŞİRKET İFLAS ETTİ

Gebze Beylikbağı'nda faaliyetlerini sürdüren M.B.'ye ait aile şirketi Serkim Kimya 12 yıl önce iflas etti. Baba M.B.'nin vefatının ardından U.B. annesi ve eşiyle birlikte 4 yıl önce Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'nde Boya Vernikçiler Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren Messer Kimya'yı kurdu. Şirket polyester yapımında kullanılan mek peroksit ve kobalt üretiyordu.

Tuzla'daki facia göz göre göre geldi! işçiler günler önce uyarmış!

TEK HAYALİ ÇOCUK SAHİBİ OLMAKTI

Patlamada hayatını kaybeden Tayfun Aydın'ın uzun süredir eşi Çiğdem Aydın ile birlikte bebeklerinin olması için tedavi gördüğü bu nedenle emekli olduktan sonra da fabrikada çalışmaya devam ettiği ortaya çıktı.

Tuzla'daki facia göz göre göre geldi! işçiler günler önce uyarmış!

Tayfun Aydın'ın abisi Fevzi Aydın, kendisinin de uzun yıllar o fabrikada çalıştığını belirterek, "Ben daha sonra emekli oldum. Kardeşim bidonların ısı kaynaklı şiştiğini bir hafta öncesinden yöneticilerine bildirmiş.

Fakat eşine anlattığına göre hiçbir önlem alınmamış. Olayın bundan mı kaynaklandığını bilmiyoruz. İncelemeler devam ediyor. Yapılan incelemelerin sonuçlanmasını beklemekten başka çaremiz yok" dedi.
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Tuzla'daki facia göz göre göre geldi! işçiler günler önce uyarmış!
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