  • USD: 14,72 - 14,75
  • EURO: 16,00 - 16,03
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kılıçdaroğlu’ndan 3. provokasyon! CHP’li aktivist kadını sade vatandaş diye yutturdu

CHP lideri Kılıçdaroğlu, TÜİK, İŞKUR’dan sonra Et ve Süt Kurumu’nu bastı. Randevu verilmemesine rağmen kurum önünde şov yapan Kılıçdaroğlu, CHP’li aktivist kadını sade vatandaş diye yutturdu

Kılıçdaroğlu’ndan 3. provokasyon! CHP’li aktivist kadını sade vatandaş diye yutturdu
Ekleme: 9.04.2022 - 09:04 Güncelleme: 9.04.2022 - 09:05 / Editör: Ozge Selin
Kılıçdaroğlu’ndan 3. provokasyon! CHP’li aktivist kadını sade vatandaş diye yutturdu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜİK ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın ardından ara verdiği provokasyon girişimlerine dün yeniden başladı. Bu kez Et ve Süt Kurumu'nu basan Kılıçdaroğlu, kurum önünde partililerle birlikte şov yaptı. CHP'li aktivist Hacer Foggo'yu sade vatandaş gibi konuşturarak fakirlik ve yoksulluk edebiyatı yaptıran Kılıçdaroğlu, ESK ve Tarım Kredi Marketlerinde Ramazan boyunca vatandaşların ucuz et alabilmesi için başlatılan market ortalamalarının yüzde 15-20 altındaki et satışlarını görmezden geldi. Kılıçdaroğlu Merkez Bankası'ndan da randevu talebinde bulununca davet edilmiş, kendisine verilen brifingi siyasi malzeme yapınca, yaklaşımı samimi bulunmamış ve bir dahaki randevu talepleri karşılanmamıştı.

Kılıçdaroğlu, randevu talebi kabul edilmeyen Et ve Süt Kurumu'nu, beraberinde kadın milletvekilleriyle birlikte ziyaret etti. Kapıda bekleyen güvenlik görevlileri tarafından içeri alınmayan Kılıçdaroğlu, burada açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, daha önce TÜİK ve Milli Eğitim Bakanlığı'na gittiğini hatırlatarak, "Bugün Et ve Süt Kurumu'nun önündeyim. Burada bulunmamın temel nedeni çocukların haklarını savunmak" dedi.

Kılıçdaroğlu, daha sonra CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi'nde görev alan, daha önce milletvekilliğine aday olan aktivist Hacer Foggo'ya sade vatandaş gibi söz verdi. Foggo'ya fakirlik ve yoksulluk edebiyatı yaptıran Kılıçdaroğlu, Foggo'nun açıklamalarının bir siyasetçi açıklaması olmadığını söyledi. Ardından "Çağrım Türkiye'de siyaset kurumunun halkın gözünde saygın olmasını sağlamaktır" dedi ama kendisinin siyaset kurumunun saygınlığını zedelediğini dikkate almadı. Gazetecilerin sorularını cevaplayan Kılıçdaroğlu randevu almadan kurumları ziyaret ettiğine yönelik eleştirilerin anımsatılması üzerine "Randevu için telefon ettim, randevu verilmedi şu ana kadar" diyerek yaptığı baskına kılıf uydurmaya çalıştı.

KURUMDAN AÇIKLAMA

Et ve Süt Kurumu'nun Twitter'daki hesabından yapılan yazılı açıklamada ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çarşamba günü Et ve Süt Kurumu'nu arayarak randevu talep ettiği belirtildi. Randevu talebine dün geri dönüş sağlandığı belirtilerek, "Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Prof. Dr. Vahit Kirişci ile görüşmeniz daha uygun olur, zira sizlerin muhatabı kendisidir. Sayın Bakanımız gerekli görürlerse o görüşmeye bizleri de davet eder cevabı verilmiştir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun verilen bu cevaba rağmen Et ve Süt Kurumu'nun önüne gelerek basın açıklaması yapmasını kamuoyunun takdirine bırakıyoruz" denildi.

Esnafın merakla beklediği haber! Pandemide kira ödeyemeyene tahliye yapılmayacak! TBMM'de kabul edildi.
Kılıçdaroğlu’ndan 3. provokasyon! CHP’li aktivist kadını sade vatandaş diye yutturdu
Bakanlık düğmeye bastı! Emeklinin bayram ikramiyesi artıyor
İBB'de her gün yeni bir skandal ortaya çıkıyor!
CHP siyasi ilkesizliğin dibine vuruyor: Selahattin Demirtaş ile Necmettin Erbakan'ı aynı kefeye koydu
Bakan Akar İngiliz ve İtalyan mevkidaşları ile görüştü: Rusya Ukrayna savaşı için ateşkes ve diplomasi vurgusu
​Bakan Koca 'Nisa bebekten sevindirici haber var' diyerek duyurdu: İlk kez tepki verdi
Başkan Erdoğan iftar için İstanbul'daki bir öğrenci evine konuk oldu
Denizli'de FETÖ'nün sağlık yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı
ABD Kongresinden Biden'a 'Bayraktar TB2' çağrısı: Ukrayna'ya İHA verilsin
AB'den sivil katliamın yaşandığı Buça'ya ziyaret: İnsanlığımız paramparça oldu
Borsadan tüm zamanların en yüksek kapanışı
Mahir Ünal'dan Ankara ve İstanbul'daki ulaşım zamlarına Kahramanmaraş örneği üzerinden tepki: Demek ki oluyormuş
8 Nisan koronavirüs verileri açıklandı!
Johnson'dan flaş açıklama: Rusya'nın Ukrayna'daki suçları cezasız kalmayacak
Dışişleri Bakanlığından Ukrayna’nın Kramatorsk şehrinde meydana gelen saldırı hakkında açıklama
Fransa Ramazan ayında iki camiyi kapattı: 'Cemaati ağırlamaya elverişli değil' bahanesi
Karadeniz Gazı için tarihi gün: Yavuz'a Karadeniz'de kritik görev
Fransa-Polonya gerilimi tırmanıyor: Macron'un sözleri sonrası büyükelçi bakanlığa çağrıldı
Hakkari'de HDP önünde gösteri düzenlendi
Dev proje tam gaz ilerliyor: Giresun-Ordu arası 15 dakikaya inecek

Dev proje tam gaz ilerliyor: Giresun-Ordu arası 15 dakikaya inecek

Küresel gıda fiyatları rekor kırdı! Ayçiçek yağı, tahıl ürünleri...

Küresel gıda fiyatları rekor kırdı! Ayçiçek yağı, tahıl ürünleri...

Geçtiğimiz günlerde yaşanan Kinder krizi giderek büyüyor! Bir ülkede üretimi tamamen durduruldu

Geçtiğimiz günlerde yaşanan Kinder krizi giderek büyüyor! Bir ülkede üretimi tamamen durduruldu

Galatasaray'da başkanlık seçimi iptal mi olacak? Başkan Burak Elmas tartışmalara son noktayı koydu

Galatasaray'da başkanlık seçimi iptal mi olacak? Başkan Burak Elmas tartışmalara son noktayı koydu

Edirne'de akılalmaz olay! Önce çarptı sonra üzerine 50 TL attı!

Edirne'de akılalmaz olay! Önce çarptı sonra üzerine 50 TL attı!

Sektör temsilcileri tarih verdi: Benzin ve motorinde indirim yolda

Sektör temsilcileri tarih verdi: Benzin ve motorinde indirim yolda