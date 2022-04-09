Kanlı Kramatorsk saldırısının ardındaki isim belli oldu

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş 45'inci gününe girdi. Dünya ise dün yaşanan kanlı tren istasyonu saldırısının şokunu henüz üzerinden atamadı. 52 kişinin öldüğü saldırı için Rusya sorumluluğu kabul etmezken emri veren Rus generalin kimliği Batılı kaynaklar tarafından açıklandı.

Rus ordusunun Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde bulunan Kramatorsk şehrinde tahliyeleri bekleyen sivillerin bulunduğu tren istasyonuna gerçekleştirdiği saldırının bilançosu artmaya devam ediyor.



Donetsk Valisi Pavlo Kyrylenko, Ukrayna’nın Kramatorsk kentinde sivillerin beklediği tren istasyonuna yapılan saldırı hakkında yaptığı açıklamada, "Bugün tüm dünya Kramatorsk’taki tren garı saldırısında ölen 5’i çocuk 52 vatandaşın yakınlarına başsağlığı diliyor." ifadelerini kullandı.



KÖTÜLÜKLERİNİN SINIRI YOK



Çok sayıda yaralının da bulunduğu saldırı tüm dünyada şok etkisi yaratırken Ukrayna bu saldırının çok büyük bir savaş suçu olduğunu söyledi ve Zelenski de saldırıyı “Rusların yaptığı kötülüklerin sınırı yok.” diyerek kınadı.



Rusya ise, Ukrayna'nın Donetsk bölgesindeki Kramatorsk şehrinde sivillerin tahliye için beklediği tren istasyonuna düzenlenen füze saldırısıyla "ilgisi olmadığını" savundu.



Rusya Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada "Rusya'nın tren istasyonuna saldırdığına yönelik iddialar provokasyondur ve kesinlikle yanlıştır." dedi.



Telegram hesabından paylaşım yapan Vali Pavlo Kyrylenko, saldırı sırasında binlerce sivilin tren istasyonunda olduğunu, bu kişilerin Ukrayna'nın daha güvenli bölgelerine tahliye edilmek üzere trenlere binmek için beklediğini yazmıştı.



Ukrayna’nın, Rusya saldırıların yönünü Donbass’a çevirmeye karar verince bu bölgelerde yaşayan sivillere tahliye çağrısı yaptığı biliniyor. Tren istasyonunda biriken kalabalığın da Rusların hedefi olmak istemeyen çok sayıdaki sivilden kaynaklandığı açıkça görülüyor.



EMRİ VEREN İSMİ AÇIKLADILAR



Batılı kaynaklar Rusya saldırıyı düzenlediğini inkâr etse de saldırı emrinin Rus General Aleksandr Dvornikov tarafından verildiğini açıkladı.



Rusya’nın Suriye’ye gönderdiği birliklerde görev yapmış bir komutan.



Dvornikov, 2015’te Rusya tarafından Suriye’ye gönderilen ilk yüksek rütbeli subay olarak tanınıyor. Aleksandr Dvornikov, Suriye’de gösterdiği başarıların ardından 2016 yılında ‘Kahramanlık’ ödülü almış ve sonrasında da Güney Bölge Komutanı olarak atanmıştı.



General Dvornikov’un Rusya’nın Kiev ve çevresindeki şehirlerden çekilip savaşın yönünü Donbass’a çevirdikten sonra Putin tarafından görevlendirildiği düşünülüyor. Donetsk ve Luhansk çevresinde yoğunlaşacak savaşta önümüzdeki günlerde komutanın Dvornikov olacağı tahmin ediliyor.