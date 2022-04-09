CHP'li Tuncay Özkan: Selahattin Demirtaş barıştan yana

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, katıldığı televizyon programında 6-8 Ekim olaylarının eli kanlı faili Selahattin Demirtaş için akla ziyan ifadeler kullandı. Demirtaş'ın barıştan yana bir siyasetçi olduğunu ifade eden CHP'li Özkan, "Selahattin Demirtaş niye orada yatıyor? Selahattin Demirtaş silahlı bir mücadeleyi savunmuyor ki. Selahattin Demirtaş barıştan yana" şeklinde konuştu.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, katıldığı televizyon programında, PKK elebaşı Öcalan'ın heykelini dikeceğini ve HDP'nin Öcalan'ın projesi olduğunu söyleyen, terör soruşturmaları kapsamında tutuklu Selahattin Demirtaş'ı 'O barıştan yana' diyerek savundu.



CHP'li Özkan'ın akla ziyan ifadeleri şu şekilde:



"Selahattin Demirtaş barıştan yana bir insan. Biz kendisiyle Edirne cezaevinde beş saat konuştuk. Benden ayrı düşünen bir insan değil. Ya kardeşim bu insanlara haksızlık etmeyin. Selahattin Demirtaş niye orada yatıyor? Selahattin Demirtaş silahlı bir mücadeleyi savunmuyor ki. Selahattin Demirtaş barıştan yana. Niye Selahattin Demirtaş 'a bu zulmü yapıyorsunuz?"



Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, katıldığı programda Selahattin Demirtaş'ın barıştan yana bir siyasetçi olduğunu ifade etti.

Özkan, 'Selahattin Demirtaş barıştan yana bir insan. Biz kendisiyle Edirne cezaevinde beş saat konuştuk. Benden ayrı düşünen bir insan değil. Ya kardeşim bu insanlara haksızlık etmeyin. Selahattin Demirtaş niye orada yatıyor? Selahattin Demirtaş silahlı bir mücadeleyi savunmuyor ki. Selahattin Demirtaş barıştan yana. Niye Selahattin Demirtaş 'a bu zulmü yapıyorsunuz?' dedi.





'ERBAKAN İLE DEMİRTAŞI KÜRSÜYE ÇIKARTIRIM'



CHP'li Tuncay Özkan'ın skandal beyanları bunla da sınırlı kalmadı. Özkan, 6-8 Ekim olaylarının eli kanlı faili Selahattin Demirtaş ve merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ı aynı kefeye koydu.



"Tuncay Özkan olarak tekrar Cumhuriyet Mitingi yapar mısınız?" sorusunu yanıtlayan CHP İzmir Milletvekili, "Kürsüye Necmettin Erbakan ile Selahattin Demirtaş'ı çıkartırım, onları konuştururum. Toplumu, Türkiye'yi bütünüyle kucaklarım" dedi.



Özkan geçtiğimiz günlerde de Selahattin Demirtaş ile ilgili açıklamalarda bulunmuş ve Demirtaş'ın bir barış insanı olduğunu öne sürerek "Önümüzdeki günlerde TBMM'de yerini alacaktır" ifadelerini kullanmıştı.