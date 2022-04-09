  • USD: 14,72 - 14,75
  • EURO: 16,00 - 16,03
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Avrupa Birliği 'daha fazlası gelecek' deyip duyurdu: Ukraynalı mülteciler için 9,1 milyar avroluk yardım

Avrupa Birliği Komisyonu, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle ülke içinde yerlerinden edilen Ukrayna vatandaşları ile başka ülkelere giden mülteciler için 9,1 milyar avro yardım toplandığını duyurdu. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Daha fazlası gelecek. Destek vermeye devam edeceğiz. Bombalar durduğunda, Ukrayna halkının ülkelerini yeniden inşa etmesine yardım edeceğiz." dedi.

Avrupa Birliği 'daha fazlası gelecek' deyip duyurdu: Ukraynalı mülteciler için 9,1 milyar avroluk yardım
Ekleme: 9.04.2022 - 23:39 Güncelleme: 9.04.2022 - 23:54 / Editör: Ozge Selin
Avrupa Birliği 'daha fazlası gelecek' deyip duyurdu: Ukraynalı mülteciler için 9,1 milyar avroluk yardım
AB Komisyonu, yaptığı açıklamada, Polonya'nın başkenti Varşova'da 'Ukrayna için ayağa kalk' adı altında küresel bağış kampanyası düzenlendiğini bildirdi.

Açıklamada, dünya çapında hükümetler, şirketler ve bireylerin, Ukrayna içinde yerlerinden edilmişlere ve Ukraynalı mültecilere toplam 4,1 milyar avro mali destek sağlamayı vadettiği, çeşitli Avrupa finans kuruluşlarının da 5 milyar avroluk kredi ve hibe sağlamayı taahhüt ettiği bilgisi verildi.

Söz konusu mali desteğin 1,8 milyar avroluk kısmının Ukrayna içinde yerlerinden edilen insanlara, geriye kalanının da sınırdaki AB üyesi ülkeler ile Moldova'daki mültecilere yardım sağlanmasında kullanılacağı bildirildi.

'BOMBALARDAN KAÇANLAR İÇİN 9,1 AVRO TOPLANDI'
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yaptığı açıklamada, 'Ukrayna İçin Ayağa Kalk kampanyası, Ukrayna içinde ve dışında bombalardan kaçan insanlar için 9,1 milyar avro topladı.' ifadesini kullandı.

'DAHA FAZLASI GELECEK'
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının da 1 milyar avroluk ek kredi taahhüdünde bulunduğunu belirten von der Leyen, 'Daha fazlası gelecek. Destek vermeye devam edeceğiz. Bombalar durduğunda, Ukrayna halkının ülkelerini yeniden inşa etmesine yardım edeceğiz.' değerlendirmesinde bulundu.

Savaş nedeniyle şimdiye kadar AB ülkelerine 4 milyondan fazla Ukraynalı sığınırken, ülke içinde de 6,5 milyon kişi evini terk etti.
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
Pakistan'da İmran Han hükümeti düştü
9 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı! Salgında son doğru...
CHP'li İBB'nin ulaşıma yaptığı fahiş zamlara rağmen İETT otobüsleri tel tel dökülüyor! Yine yolda kaldı...
Malatya'da 5,2 büyüklüğündeki deprem kameraya böyle yansıdı! Etrafı toz bulutu kapladı
Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi...
Avrupa Birliği 'daha fazlası gelecek' deyip duyurdu: Ukraynalı mülteciler için 9,1 milyar avroluk yardım
Zelenskiy'den İngiltere açıklaması: Londra'nın kilit bir rol oynamasını bekliyoruz
Prof. Dr. Naci Görür Malatya depremi sonrası uyardı: Hatta doğru ilerliyor
Boris Johnson Kiev'de! Zelenskiy ile görüştü
Aliyev duyurdu: Ermenistan normalleşmeyi kabul etti
Aksaray'da 40 ton kuru soğan boş arazilere döküldü: Soruşturma başlatıldı
Youtube, Rus parlamentosunun kanalına erişimi engelledi
İstanbul'da ulaşımda zamlı tarifeyle yolculuk başladı! Yolcular isyan etti.
Murat Kurum'dan Millet Bahçesi müjdesi!
Rus zenginlere yaptırım darbesi: 30 milyar euroluk varlıkları donduruldu
CHP'li Tuncay Özkan: Selahattin Demirtaş barıştan yana
Kanlı Kramatorsk saldırısının ardındaki isim belli oldu
AK Parti harekete geçti! İstanbul'da öğrenci akbiline yapılan zam kaldırılacak...
Daha koltuğa oturmadan harekete geçti! Washington'a özel ekip gönderdiler: Bize nükleer silah verin...
Bir bebek hikayesi daha! Azra bebek donmak üzereyken bulundu

Bir bebek hikayesi daha! Azra bebek donmak üzereyken bulundu

Genç kız 7 başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğradı: Dehşet anları kamerada

Genç kız 7 başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğradı: Dehşet anları kamerada

Yeni kabusun adı: Zika

Yeni kabusun adı: Zika

Tarihi uzay yolculuğu görevi başladı! 10 gün boyunca sürecek...

Tarihi uzay yolculuğu görevi başladı! 10 gün boyunca sürecek...

Edirne'de akılalmaz olay! Önce çarptı sonra üzerine 50 TL attı!

Edirne'de akılalmaz olay! Önce çarptı sonra üzerine 50 TL attı!

Sektör temsilcileri tarih verdi: Benzin ve motorinde indirim yolda

Sektör temsilcileri tarih verdi: Benzin ve motorinde indirim yolda