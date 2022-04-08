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ROKETSAN 'zorlu görevlere hazır' diyerek paylaştı: Gözü pek hedefi tek!

ROKETSAN, ÇAKIR seyir füzesi ile ilgili sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı. Roketsan, "zorlu görevlere hazır" notu düşerek, "Turbojet motoruyla, maliyet etkin çözümleriyle ve farklı platformlarda çok sayıda taşınabilir yapısıyla ÇAKIR seyir füzesinin gözü pek, hedefi tek!" dedi.

Ekleme: 8.04.2022 - 13:52 Güncelleme: 8.04.2022 - 14:00 / Editör: Ozge Selin
ROKETSAN 'zorlu görevlere hazır' diyerek paylaştı: Gözü pek hedefi tek!Savunma Sanayii alanındaki hamlelerine hız kesmeden devam edem Türkiye için yeni projelerden ÇAKIR seyir füzesi geçtiğimiz ay tanıtılmıştı. ROKETSAN, ÇAKIR füzesi ile ilgili bugün yeni bir paylaşım daha yaptı.

ROKETSAN, 'Turbojet motoruyla, maliyet etkin çözümleriyle ve farklı platformlarda çok sayıda taşınabilir yapısıyla ÇAKIR seyir füzesinin gözü pek, hedefi tek!' dedi.

Kara, deniz ve hava platformlarından atılabilen seyir füzesi Çakır, son teknoloji özellikleri ve etkili harp başlığı ile silahlı kuvvetler için yeni bir güç çarpanı olacak.

150 KM MENZİLE SAHİP!

Sabit ve döner kanatlı hava araçları, insansız hava ve deniz araçları, taktik tekerlekli kara araçları ve su üstü platformlardan atılabilen yeni seyir füzesi Çakır, kara ve deniz hedeflerine karşı kullanıcıya operasyonel olarak geniş alternatifler sunuyor. 150 kilometrenin üzerinde menzili bulunan Çakır'ın hedefleri arasında su üstü, kıyıya yakın kara ve su üstü, stratejik kara hedeflerinin yanı sıra alan hedefleri ve mağaralar bulunuyor.

Kale Arge tarafından geliştirilen yerli ve milli KTJ-1750 turbo-jet motora sahip Çakır, tasarımının getirdiği çeviklik sayesinde, görev planlama esnasında tanımlanan üç boyutlu dönüş noktalarını içeren görevleri kolaylıkla icra edebiliyor. Çakır, hedef üzerinde vuruş noktası seçimi ve özgün harp başlığı ile hedeflere karşı yüksek imha kabiliyeti sunuyor.

Gelişmiş ara safha ve terminal güdüm sistemleri ile Çakır, hedeflerine tüm hava koşullarında yüksek hassasiyetle angajman sağlayabiliyor. Ağ tabanlı veri-bağı sayesinde hedefe ilerlerken kullanıcı seçimine bağlı olarak, hedef değiştirme ve görev iptaline de olanak sağlıyor.

SÜRÜ KONSEPTİYLE GÖREV!

Çakır'ın en dikkat çeken özelliklerinin başında ise platformda çoklu taşımaya imkan veren tasarımı ve sürü konseptinde görev icra yeteneği geliyor. Çok sayıda mühimmatla koordineli taarruz imkanı veren sürü konsepti ile düşmanın savunma sistemlerinin aşılması kolaylaşırken, bir ya da birden fazla hedefte yüksek etkinlik sağlanıyor.

Radar soğurucu özellikli özgün gövde tasarımı sayesinde Çakır, yüksek beka kabiliyeti sunuyor. Deniz üzerinde su sathına çok yakın uçuş, kara üzerinde ise arazi maskeleme kabiliyetlerine ek olarak radar soğurucu gövde yapısı ile düşman hava savunma sistemlerince tespit edilebilirliğini en az seviyeye indiriyor.

Çakır, karıştırmaya dayanıklı GNSS ve altimetre destekli ataletsel navigasyon sistemi ile yoğun elektronik karıştırmanın olduğu durumlarda da seyrine devam edebiliyor.

ROKETSAN'ın öz kaynakları ile başlatılan yerli ve milli seyir füzesi Çakır'ın tasarım çalışmaları devam ederken ilk test atışı yıl içinde Akıncı'dan yapılacak, platform entegrasyonu ise 2023'te hedefleniyor.
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