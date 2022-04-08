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Denizli'de FETÖ'nün sağlık yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Denizli'de örgütün sağlık yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11 firari hükümlü polis ekiplerince yakalandı. Aralarında eski doktor, doçent ve araştırma görevlilerinin de bulunduğu hükümlüler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ekleme: 8.04.2022 - 21:53 Güncelleme: 8.04.2022 - 22:25 / Editör: Ozge Selin
Denizli'de FETÖ'nün sağlık yapılanmasına operasyon: 11 gözaltı
Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY silahlı terör örgütü soruşturması çerçevesinde, örgütün "Sağlık Yapılanması" içerisinde faaliyet gösteren, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yakalama emri ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik olarak operasyon gerçekleştirdi.

11 HÜKÜMLÜ YAKALANDI

Operasyon dahilinde haklarında yürütülen soruşturma çerçevesinde kesinleşmiş 1 ila 6 yıl arasında hapis cezaları bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan 11 hükümlü, ifade işlemlerinin ardından "FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak" ve "Örgüte Bilerek İsteyerek Yardım Etmek" suçlarını işledikleri gerekçesiyle adli makamlara sevk edildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Savcılıktaki işlemlerinin ardından hakim karşısına çıkartılan ve aralarında daha önce meslekten ihraç edilmiş 3 doçent doktor, 2 araştırma görevlisi, 3 doktor öğretim üyesi, 2 sağlık memuru ile 1 sağlık teknikerinin bulunduğu 11 hükümlü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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