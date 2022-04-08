1.55 boyundaki genç anne neredeyse 56 cm'lik bebeğini doğururken kuyruk kemiğini kırdı!

Los Angeles'tan 21 yaşındaki Sharmin Brunell 1.55 boyunda. Ancak eşi Graham 1.90'dan daha uzun. Genç çift Sharmin 19 yaşındayken, boyuyla % 99luk dilimde olan oğulları Amaré'yi kucaklarına aldılar. Amaré, annenin komplikasyon olmadan dışarı çıkması için çok büyüktü.Sırt üstü doğum yaptığını ve bunun 'doğum yapmak için en kötü pozisyon' olduğunu söyleyen genç kadın bebeğini doğururken kuyruk kemiğini kırdı. Sharmin, kırılma nedeniyle doğumdan sonra iki yıl boyunca 'korkunç bir acı' çektiğini söyledi. Amaré'nin büyüklüğü yaralanmasında ana faktör olsa da, Sharmin doğum sırasında sırtında bulunduğu pozisyonu da suçluyor.Genç kadın, doğum yaralanmasını anlattığı bir videoyu sosyal medyada paylaşmasının ardından büyük ilgi topladı ve 5.6 milyon görüntüleme kazandı. Paylaştığı videoda Sharmin, Amaré'nin 56 cm boyunda doğduğunu söyledi. Bu da genç kadının boyunun üçte birinden fazlası.Bebekleri Amaré şimdi iki yaşında ama beş yaş uyumlu kıyafetler giyiyor. Yani hala yaşıtlarına göre oldukça uzun bir çocuk.Kuyruk kemiği ağrısı doğum sırasında ve sonrasında nadir olmasa da, Lamaze Sertifikalı Doğum Eğitimcisi (LCCE) ve Amerikan Doğum Eğitimcileri Koleji (FACCE) Üyesi Deena Blumenfeld'e göre kuyruk kemiği kırıkları nadirdir.Doğum eğitimcisi Blumenfeld, kuyruk kemiği kırığı riski taşıyan kadınların iterken sırtlarında olmaması gerektiğini doğruladı ve 'Annenin kuyruk kemiğine ve sakrumuna baskı uyguladığı yarı oturmalı, yaslanmış pozisyonlar bile, eklemin doğal hareketliliğini azaltabilir ve üzerindeki baskıyı artırabilir. Bunun yerine, ayakta durma veya çömelme gibi dik, öne doğru eğilmiş pozisyonlar önerilir.' şeklinde açıkladı.