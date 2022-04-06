Türkiye - ABD ilişkilerinde yeni dönem: Erdoğan ve Biden'ın kararları yürürlükte

Türkiye, ekonomik konuların yanında askeri ve siyasi konularda da ABD ile yeni bir dönemin kapılarını araladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden arasında geçtiğimiz yıl Ekim ayında Roma'da gerçekleştirilen görüşmede varılan mutabakat kapsamında Türkiye-ABD Stratejik Mekanizması devreye girdi.KRİTİK BAŞLIKLAR GÜNDEME GETİRİLDİDışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ve ABD Dışişleri Bakanlığı Siyasi İşler Müsteşarı Victoria Nuland'ın gerçekleştirdikleri heyetlerarası görüşmede, ekonomik ve savunma işbirliği, terörle mücadele, bölgesel ve küresel meseleler dahil olmak üzere iki ülkenin ortak çıkarlarının bulunduğu konu başlıkları gözden geçirildi.100 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HEDEFİABD Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Marisa Lago da 100 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşmak için atılacak adımlarla alakalı istişarelerde bulunmak üzere Ankara'ya geliyor.RUSYA'YA YAPTIRIM KONUSU GÜNDEME GELMEDİDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu-Nuland görüşmesinde Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi başta olmak üzere güncel konular ve Türkiye-ABD ilişkileri ele alındı. Nuland sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile gerçekleştirdiği toplantıya ilişkin, "Ukrayna'ya destek çabaları, insani ve güvenlikle ilgili bölgesel meseleler, Güney Kafkasya'da gerilimin düşürülmesi ve NATO İttifakı'nın birliği hakkında güzel bir görüşme gerçekleştirdiğimiz Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'a teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.Kalın-Nuland görüşmesinde Türkiye'nin Rusya'ya yaptırım uygulaması yönünde bir önerinin Türkiye tarafının ABD'ye bu konudaki pozisyonunu ikna edici bir şekilde anlatması nedeniyle gündeme gelmediği öğrenildi.Görüşmelerde Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesine ilişkin bilgi alışverişinde bulunuldu. Türkiye'nin akan kanın durması için aldığı adil ve diplomatik çözüme dayalı inisiyatifin ABD tarafından memnuniyetle karşılandığı ifade edildi.100 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HEDEFİNuland ayrıca dün Türkiye'deki sivil toplum temsilcileriyle gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin, "Türkiye'de demokrasinin ve insan haklarının ilerletilmesini ele almaktan onur duydum. Güçlü demokrasiler, hükümetler ile sivil toplum arasında güçlü bir ortaklığı gerektiriyor" değerlendirmesinde bulundu.Görüşmede Nuland'a ABD'nin Ankara büyükelçisi Jeff Flake de eşlik etti. Öte yandan ABD Ticaret Bakanlığı Müsteşarı Marisa Lago da Stratejik Mekanizmanın ekonomik ve ticari boyutundaki işbirliğini geliştirmek üzere dün ve bugün Ankara'da önemli görüşmeler gerçekleştirecek. Görüşmelerde, Türkiye ile ABD arasında 100 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşmak için atılacak adımlar değerlendirileceği öngörülüyor.Öte yandan Türkiye ve ABD, Stratejik Mekanizma çerçevesinde Dışişleri Bakanları düzeyindeki toplantının bu yıl düzenlenmesi hedefleniyor.TÜRKİYE HEYETİNDE FARKLI İKİ İSİMNuland'ın 2 Nisan'da başlayan ve 9 Nisan'da bitmesi planlanan Avrupa turunda Türkiye'nin yanı sıra Fransa, Yunanistan, GKRY ve Almanya'da ABD ile ikili ilişkileri geliştirmek üzere görüşmeler yapacağı bildirildi.Nuland'ın Türkiye ziyaretindeki heyette farklı olarak Müsteşar Yardımcıları Karen Sasahara ve Jennifer Gavito da yer aldı. Sasahara, Yemen, Umman, Ürdün, Libya ve İsrail başta olmak üzere Ortadoğu üzerine çalışıyor. Gavito ise geçtiğimiz yıl Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ve bölgeden yetkililer ile görüşmelerde bulunmuştu.