  • USD: 14,70 - 14,72
  • EURO: 16,13 - 16,16
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Putin’den Rus mallarını kamulaştıran Batı'ya rest!

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Batılı ülkelerin Rus mallarını kamulaştırmasına ilişkin çok sert açıklamalarda bulundu. Putin, "Batı’dan bazı Rus mallarının kamulaştırılmasına yönelik açıklamalar duyuyoruz. Demek bu kadar ileri gidecekler. Öyleyse bunun iki ucu keskin bir silah olduğunu kimse unutmasın" dedi. İşte Putin'in dikkat çeken o açıklamaları!

Putin’den Rus mallarını kamulaştıran Batı'ya rest!
Ekleme: 5.04.2022 - 20:46 Güncelleme: 5.04.2022 - 20:58 / Editör: Ozge Selin
Putin’den Rus mallarını kamulaştıran Batı'ya rest!
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin sanayi ve tarımsal kalkınma konulu bir toplantıda Rus ekonomisi, dünyadaki enerji ve gıda krizi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Batılı ülkelerin kendilerine yönelik yaptırımlarını eleştiren Vladimir Putin, bu adımların uluslararası anlamda krize neden olduğunu savundu.

Putin, “Gelişmiş ülkelerin ekonomi, enerji, gıda politikalarındaki hataları, tüm dünyada gıda ürünleri fiyatlarında keskin bir artışa yol açtı. Bu durum, son haftalarda sadece derinleşiyor. Ortaklarımızı, onların ekonomi ve enerji alanındaki hatalarını Rusya'ya yıkma ve bu bağlamda oluşan sorunları yine bizim zararımıza olacak şekilde çözme girişimlerini gözlemliyoruz. Bazı Avrupa ülkelerinin şirketimiz Gazprom üzerindeki baskı da dahil olmak üzere dünyadaki enerji sektöründe durum kötüleşmesine neden oluyor' dedi.

'BUNUN İKİ UCU KESKİN BİR SİLAH OLDUĞUNU KİMSE UNUTMASIN”

Gazprom'un mal varlıklarının dondurulmasıyla ilgili Almanya ve bazı ülkelerdeki tartışmaları işaret eden Putin, 'Batı'dan bazı Rus mallarının kamulaştırılmasına yönelik açıklamalar duyuyoruz. Demek bu kadar ileri gidecekler. Öyleyse bunun iki ucu keskin bir silah olduğunu kimse unutmasın” diyerek Batılı ülkelere rest çekti.

Dünyadaki gıda krizi ve fiyatlardaki artışa değinen Putin, “Bu yıl küresel gıda kıtlığı sorununu dikkate alarak ihracat konusunda ihtiyatlı olmalıyız. Artan üretim hacimlerinin Rusya'daki gıda fiyatlarının dünya pazarından daha düşük olmasını sağlayabiliriz” dedi. Rusya'daki gıda fiyatları ve üretimde yaşanan zorluklarla ilgili yine Batının kendilerine uyguladığı yaptırımları işaret eden Putin, “İşletmelerin çalışması ve Rusya ile Belarus'tan gübre tedarik zinciri bloke ediliyor. Batı'da gübre üretimi ise yüksek doğalgaz fiyatları nedeniyle azalıyor. Fiilen bu da Batı'daki ortaklarımızın faaliyetlerinin bir sonucu” ifadelerini kullandı.
Bakan Koca'dan Nisa Bebek açıklaması
Putin’den Rus mallarını kamulaştıran Batı'ya rest!
İBB'den itiraf gibi açıklama: 4 bin 500 personelin arşiv araştırması eksik
Sağlık Bakanlığı 5 Nisan koronavirüs tablosunu paylaştı
'FETÖ'nün bankacısı' Guardian'a haber oldu: Aile fertleri Gülen'in ilk öğrencilerinden
Thodex dosyasında mahkemeden ilk karar! Faruk Fatih Özer'in de aralarında bulunduğu....
Borsa kapanış rekorunu yeniledi
İstanbul'da suya yüzde 29 zam yapıldı
Zelenskiy BM'ye seslendi: 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana görülmemiş en korkunç savaş suçları işleniyor
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar
Rusya'nın 'Buça yalanlamasına' NATO'dan jet yanıt: Görülmemiş bir vahşet
6'lı ittifakta tehditler havada uçuştu: 'Oyun kadar konuş','Haddini bil'! Yandaş Can Ataklı içeride yaşananları anlattı
Söz konusu CHP olunca hemen renk değiştiriyorlar! Sözcü yazarından yolsuzluğu aklama çabası...
İçişleri Bakanlığı'ndan İBB'nin personel alımı ile ilgili açıklama: Suç kaydı olan kişiler güvenlik soruşturması yapılmadan alınmış...
CHP'li Esenyurt Belediyesi çocukları ağlattı! Çocukların çek çek arabalarına el konuldu
CHP ve HDP'den 'Eren Bülbül' ismine ret! Skandal savunma: Durup dururken bu şehidin isminin verilmek istenmesi hoş değil
Rusya 'ya bir yaptırım da İtalya'dan: 30 Rus diplomat sınır dışı edildi
Terörist sevgilisi ile fotoğrafları ortaya çıkmıştı! HDP'li Semra Güzel Avrupa'ya mı kaçtı?
İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na adaylık sinyali: 'Süreci uzaktan izlemem! İstanbul'da başardık Türkiye'de de başarırız'
Bakan Akar'dan Mariupol'den tahliye açıklaması
Darwin’in kayıp not defterleri 22 yıl sonra bulundu

Darwin’in kayıp not defterleri 22 yıl sonra bulundu

Kocaeli Gebze'de korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Kocaeli Gebze'de korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Transfere seçim engeli! Kerem Aktürkoğlu'nun yerine gelecekti...

Transfere seçim engeli! Kerem Aktürkoğlu'nun yerine gelecekti...

İstilacı karınca alarmı! Havalimanında çoğalmaya başladı

İstilacı karınca alarmı! Havalimanında çoğalmaya başladı

Tam bin 100 tane var: Sınır kapısında araçtan indirmeye çalışırken yakalandılar

Tam bin 100 tane var: Sınır kapısında araçtan indirmeye çalışırken yakalandılar

Kinder Sürpriz skandalı! Tek tek toplatıyorlar

Kinder Sürpriz skandalı! Tek tek toplatıyorlar