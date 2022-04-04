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Twitter hisselerinde Elon Musk rüzgarı! Elon Musk Twitter'ın yüzde 9.2'sini satın aldı hisseler uçuşa geçti

Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk Twitter'ın yüzde 9.2'sini satın aldı. Twitter hisselerinde açılış öncesinde yüzde 26 yükseliş yaşandı. Elon Musk yaklaşık 2 hafta öncesinde Twitter algoristmasını taraflı olmakla eleştirmiş ve bu platform üzerinde anket açarak Twitter'ın ifade özgürlüğü prensiplerine uyup uymadığını sormuştu. Forbes'a göre 287 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 2. insanı olan Elon Musk'ın Twitter'da 80.1 milyon takipçisi bulunuyor.

Ekleme: 4.04.2022 - 15:51 Güncelleme: 4.04.2022 - 15:55 / Editör: Ozge Selin
Twitter hisselerinde Elon Musk rüzgarı! Elon Musk Twitter'ın yüzde 9.2'sini satın aldı hisseler uçuşa geçti
Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk'ın Twitter'ın önemli ortaklarından birisi haline geldi.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından bugün yayımlanan kayıtlara göre Musk, Twitter'ın yüzde 9.2'sini temsil eden satın alarak 73.5 milyon paya sahip oldu.

Musk'un aldığı pay, Twitter'ın Cuma günkü kapanış fiyatına göre 2.8 milyar dolardan fazla değere sahip. Haberin ardından Twitter hisseleri açılış öncesi işlemlerde yüzde 26.1 yükseldi.

Twitter hisseleri son 1 yılda ise yüzde 38 değer kaybetti.

2 HAFTA ÖNCE ELEŞTİRDİ
Elon Musk yaklaşık 2 hafta öncesinde Twitter algoristmasını taraflı olmakla eleştirmiş ve bu platform üzerinde anket açarak Twitter'ın ifade özgürlüğü prensiplerine uyup uymadığını sormuştu.

Forbes'a göre 287 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin 2. insanı olan Elon Musk'ın Twitter'da 80.1 milyon takipçisi bulunuyor.
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