FETÖ, takiyye rehberini güncellendi! Saç sakal uzatın enstrüman çalın spor giyinin...

FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik yürütülen operasyon kapsamında bir örgüt mensubunun dijital materyallerinden örgüt evlerinde ve dışarıda nasıl davranılacağına yönelik 'Tedbirname' ele geçirildi. FETÖ'nün beynini yıkadığı gençlerin 'Öğrenci Evi' yapılanması içerisine girerek örgütlendikleri ortaya çıktı. Geçen hafta başlatılan soruşturma kapsamında 5 ilde 10 adrese yapılan baskında bu evlere giden 39 öğrenci gözaltına alındı.Gözaltına alınan şüphelilerin dijital materyallerinde yapılan incelemelerde FETÖ'nün 'Öğrenci Evi' olarak kullandığı evlerde nelere dikkat edilmesi gerektiğine dair 'Tedbirname' ele geçirildi. 19 sayfalık uygulanması gerekenler listesi şeklinde uyarılarda bulunulan tedbirnamede örgütün gizli bir şekilde hayatta kalması ve dikkat çekmemesi için her hareketi hesaba aldıkları ortaya çıktı. Evde yaşam semineri adı altında anlatılan tedbirler okulda tedbir, evde tedbir, tarz ve giyim ile iletişim güvenliği adı altında 4'e bölünmüş olarak belirlendi.Tedbirnamede okulda yapılması gereken adı altında şu hususlara dikkat çekildi; Okul arkadaşları kesinlikle hizmetle irtibatlı olduğunuzu bilmemeli. Kaldığınız ev, sınıf arkadaşlarına uygun senaryo ile izah edilmeli. (Ailem evi tuttu, liseden arkadaşımla tuttuk, neden okula yakın bir muhitte kalmıyorum çünkü ailem istemedi ve bu semte yakın oturan akrabalarım var onlara yakın olmak istedim vs...) Zorunlu olmadıkça sınıf arkadaşlarınız eve davet edilmemeli. Okulda sosyal olmalıyız. Üniversite Öğrenci Kulüplerine üye olunmalı. Üye olunan kulüp toplantılarına dönemde en az bir kez katılınmalı ve ilginize göre aktif veya pasif görev alınmalı. Okula, bizim yayınevlerinden kitap veya dökümanla gidilmemeli. Elimizde böyle dökümanlar olmamalı. Tedbirli bir şekilde dijitalde olmalı. Okulda kesinlikle ulu orta cep telefonundan bizim programlara girilmemeli, girmek gerekiyorsa tenha ve kamerasız alanlar tercih edilmeli. Kampüsün her yerinde 7/24 aktif kamera sistemi var, buna göre tedbirli olunmalı. Kızları whatsapp gruplarına alabilirsiniz.FETÖ'nün öğrenci evlerinde dikkat etmesi gerektiği hususlar arasında ise özellikle apartman görevlisiyle iyi geçinmeleri dikkat çekti. Bunun dışında ise 'Evimiz steril şartlarına göre dizayn edilmeli. Evde fazla kişi kalıyor görüntüsü vermemek için dış kapı önünde gereksiz fazla ayakkabı bulundurulmamalı. Hırsızlıklara karsı, kullanılmayan ayakkabı kapı önünde bırakılabilir... Evde birileri var imajı vermek için. Apartman yöneticisi veya kapıcı eve davet edilebilir ve steril ortamı görmeleri sağlanabilir. Çocuklar evdeyken her hareketimize dikkat edilmeli ve namaz ulu orta kılınmamalı.' denilerek dikkat edilmesi gerekenler anlatıldı.Öğrenci evlerinde kalanların özellikle sabit tarzda giyinmesi gerektiğine dikkat çekilen tedbirnamede, sosyal alanlarda enstrüman çalmayı bilen kişilerin çalgı aletlerini yanında taşımaları istendi. İşte FETÖ'nün güncel evlerde kalanlarda yapmasını istedikleri kıstaslar: 'Tüm arkadaşların toplum tarafından kabul gören sabit bir tarza sahip olması gerekiyor. Her hafta değişen bir tarzdansa önceden belirlenen stilde devam edilmeli.. Giyim tarzınız tavsiye olarak, rahat ve spor olmalı (Anlam bütünlüğü olan yazılı tişörtler, bisiklet yaka tişört veya 'V' yakalı tişört, kot pantolon veya kapri, spor ayakkabı veya sandalet, spor bere, takım atkıları). Dışarıdan bakıldığında garip durmuyorsa saç ve sakal uzatılabilir. Giyim tarzımız hizmetin ve diğer cemaatlerin tarzı olmamalı yani herhangi bir gruba müntesipliğimizi anımsatmamalı. Enstrüman becerisi veya merakı olan arkadaşlar haftanın belli günlerinde yanında taşıyabilir. Fazla abartı olmamak şartı ile çeşitli kolye ve bilezikler kullanılabilir.'FETÖ'nün belkide en dikkat ettiği hususlardan birisi de iletişimde gizliliğin esas alınması. Bunun için tedbirnamede ayrıntı bilgi verdikleri ortaya çıktı. Öğrencilerin kendi üzerlerine hat açtırmamalarına dikkat çekilirken iletişimde eğer Whatsapp kullanılacaksa VPN açılarak kullanmaları aksi takdirde Viber yada Signal gibi iletişim programlarının kullanmaları istendi. Ayrıca aranması yada Bylock olanların kesinlikle daha dikkatli olması ve hat kullanacaksa 3'üncü şahıslar üzerinden alınan hatları kullanması belirtildi.