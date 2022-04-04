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Bolu Dağı Tüneli Ne Zaman Açılacak? Bolu Dağı Tüneli Bugün Mü Açılacak?

Bolu Dağı Tüneli birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Bolu Dağı Tüneli ne zaman açılacak sorusu yer aldı. Peki, Bolu Dağı Tüneli ne zaman açılacak? Bolu Dağı Tüneli bugün mü açılacak? Bolu Dağı Tüneli kaç kilometre? İşte merak edilenler...

Ekleme: 4.04.2022 - 10:46 Güncelleme: 4.04.2022 - 11:05 / Editör: Ozge Selin
Bolu Dağı Tüneli Ne Zaman Açılacak? Bolu Dağı Tüneli Bugün Mü Açılacak?
Heyelan nedeniyle kapalı olan Bolu Dağı Tüneli’nin açılış tarihi vatandaşlar tarafından oldukça merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Bolu Dağı Tüneli ne zaman açılacak ve Bolu Dağı Tüneli bugün mü açılacak soruları yer aldı. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. Bolu Dağı Tüneli ne zaman açılacak ve Bolu Dağı Tüneli bugün mü açılacak sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.


Bolu Dağı Tüneli Ne Zaman Açılacak? Bolu Dağı Tüneli Bugün Mü Açılacak?

Bolu Dağı Tüneli Ne Zaman Açılacak?


Bolu Dağı Tüneli’nin heyelan nedeniyle kapanmasının ardından vatandaşların en merak ettiği sorular arasında Bolu Dağı Tüneli ne zaman açılacak soruları yer aldı. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. Havaların ısınmasıyla yumuşak hale gelen toprak Bolu Dağı’nda bir heyelan ortaya çıktı. Bu nedenle tünelin ne zaman açılacağı merak ediliyordu. Bolu Valisi Ahmet Ümit tarafından yapılan açıklamada "Dün akşam 19.50'den itibaren her iki istikamete de kapatmak zorunda kaldık. Çünkü tünelin tam üzerinden ciddi bir heyelan yaşandı. Dün akşamdan itibaren bu zeminin kaldıracağı miktarda araç ve personelle beraber karayolları ekiplerimiz tarafından hızla çalışmalarımız başlatıldı. Gece boyunca devam etti. Bundan sonra da devam edecek. Burada hava şartları her zaman değişik olabiliyor. Bolu'da hava güneşliyken burada ciddi şekilde yağmur yağıyor. Ama bu çalışmalar her şeye rağmen devam edecek. Önümüze başka bir sürpriz çıkmazsa, aksilikle karşılaşmazsak yarın gün içerisinde açılması planlanıyor. Çalışmalar buna göre yürütülüyor. Fakat heyelanın geldiği yerin de belli bir kontrol altına alınması gerekiyor. Oralarda neyle karşılaşacağımızı ilerleyen saatlerde teknik ekipler görecek. Duruma göre değişirse de en geç yarın gün içerisinde açmayı planlıyoruz. Mühendislerin verdiği karara göre hareket edilecektir. Karayolları uzmanları bu konuda oldukça başarılılar. Gerekli incelemeleri yapacaklar ve karar vereceklerdir. Gönlümüz bütün şeritler açık olsun istiyor. Şu anda normal şartlarda İstanbul istikametine geçiş verilebilir ama şu anda risk devam ettiği için burayı da kapatmak mecburiyetindeyiz. Her iki tarafın da riski en azından kontrol edilebilir hale geldikten sonra açılacaktır. Şu aşamada kapalı" ifadeleri kullanıldı. Ayrıca Mengen yolunun da tek yönden açılacağını belirten Vali Ümit "Mengen yolunda da aynı saatlerde heyelan oldu. Orada da yol kapandı. Gökçesu beldesinden trafiği vermiştik. Burada da D100'den veriyoruz. Dün akşamdan bu tarafa çalışmalar devam ediyor. Bu akşam tek yönden gelişli gidişli trafiği vereceğiz inşallah. Yollardan birisi geliş gidiş açılacak. Ama diğer kısmı kapalı kalacak. Bir süre daha kontrol altında tutulacak" ifadelerini ekledi.


Bolu Dağı Tüneli Ne Zaman Açılacak? Bolu Dağı Tüneli Bugün Mü Açılacak?

Bolu Dağı Tüneli Kaç Kilometre?


Bolu Dağı Tüneli hakkında en sık aratılanlardan biri de tünelin uzunluğudur. Birçok kişinin en merak ettiği sorular arasında Bolu Dağı Tüneli kaç kilometre sorusu yer aldı. Bu dağın il kazısı 1993 yılında başladı. Bolu Dağı Tüneli 2 bin 900 metredir.


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