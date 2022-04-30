CHP'li İBB'den 3 ay önce kurulan şirkete adrese teslim ihale skandalı! Soruşturma izni verilen 7 isim daha deşifre oldu

CHP'li İBB'ye bağlı Kültür A.Ş. ve Medya A.Ş. iştirak şirketlerdeki yolsuzluklarla ilgili yapılan ihbar sonrasında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişleri 10 bin sayfalık rapor hazırlandı.Soruşturmalarla ilgili şirket sorumluları ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'na İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından soruşturma izni verildi. Mülkiyemüfettişleri tarafından hazırlanan ihale yolsuzluğuna ait raporlarda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına da suç duyurusu olarak gönderildi. Ekrem İmamoğlu ile birlikte haklarında soruşturma izni verilen isimlere ulaşıldı.MÜFETTİŞLER : "3 AY ÖNCE KURULAN ŞİRKETE DAVETLE İHALE"Eyüp Subaşı'nın imza yetkisinde olan kendisi, eşi ve oğlu adına olan 3 şirkete İBB tarafından verilen 471 milyonluk ihaleyle ilgili, Eyüp Subaşı'nın adına olan Popüler Reklam Yayıncılık şirketine 40 milyon 653 bin liralık, eşi Gülşah Subaşı'nın sahibi olduğu Genç Popülist Medya Planlama Organizasyon şirketine 25 milyon 787 bin liralık, 2019 yılında yapılan yerel seçimlerden sonra kurulan Subaşı çiftinin çocukları olan Onur Buğra Subaşı'nın şirketi Panoffect Medya'ya ise 402 milyon 774 bin liralık "reklam alanları" işletme ihalesi verildi.Bununla da kalmayan İBB'nin Gülşah Subaşı'nın sahibi olduğu Genç Popülist şirketiyle 2 milyon lira bedelle "Üstgeçitlere ve Elektrik Direklerine Vinil Afiş Baskı Montaj veDemontaj Hizmet Alım İşi" sözleşmesi imzaladı. Piyasa rayici metrekaresi 55 lira olan vinil bayrak yapılması işlerinin metrekaresi 85 lira bedelle yaptırılarak 167 bin 853 lira piyasa rayiciMüzerinde şirkete ödeme yapıldı. Sabah'ta yer alan habere göre, İçişleri Bakanlığı müfettişlerinin hazırladığı raporda, ihaleye katılma yeterliği ve şartlarına sahip olmayan, ihaletarihinden sadece 3 ay önce kurulan Onur Buğra Subaşı'na ait 200 bin lira sermayeli "Panoffect Medya A.Ş." unvanlı özel şirkete "muvazaalı olarak sözleşmenin fiilen"devredildiği tespiti yapıldı.İMAMOĞLUNA SPONSOR İSME İHALEİstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinde iş adamı Hüseyin Köksal'ın Ekrem İmamoğlu'na sponsor olduğu, bunun karşılığında amcasının oğlu Ahmet Köksal ve Murat Kapkitarafından seçimlerden sonra kurulan BVA Reklam A.Ş.'ye, yine seçimlerden sonra Hüseyin Seçkin tarafından kurulan Urban Media A.Ş.'ye, mevzuata aykırı şekilde ihale verildiği tespit edildi.İMAMOĞLU'NA 5 İHALEDEN SORUŞTURMA İZNİİncelenen 5 ayrı ihaleden Ekrem İmamoğlu'na soruşturma izni veren İçişleri Bakanlığı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına yaptığı suç duyurusunda İstanbul Büyükşehir BelediyeBaşkanı Ekrem İmamoğlu ile ihale verilen kendisine yakın isimlerle irtibat ve yardımlaşma içerisinde olup olmadığının, adı geçenlere mevzuata aykırı şekilde ihaleler verildiğinin ortaya konulmasının, ancak Türk Ceza Kanunu'nun adli makamlara sağladığı yetki ve imkânlar yardımıyla yapılabildiği belirtilerek, bunlarında HTS kayıtlarının takibi, internet iletişiminin takibi, banka hesap hareketlerinin takibi, kriminal laboratuvar incelemeleri, konut ve işyeri aramasıyla tespit edilebileceği kaydedildi.7 İSME DAHA SORUŞTURMA İZNİİmamoğlu'nun yanında ihalelerle ilgili piyasa rayici altında "Muhammen Bedel Takdir Raporu" ve İşletme bedeli ve reklam uygulamalarının adetlerinde mücbir sebep olmaksızınindirim onayı veren Reklam Yönetimi Müdürü Kağan Sürmegöz, Reklam Yönetimi Müdür Yardımcısı Adem Tuncay, Reklam Yönetimi Müdür Yardımcısı Oya Özinan, Şef Hakan Karaköse, Memur Ahmet Günaydın, işin 3. kişilere ihale edilebilmesi için Kültür A.Ş.'ye "muvafakat belgesi" veren Emlak Yönetimi Dairesi Başkanı Ali Ayçiçek, Eski Genel Sekreter Yardımcısı Turgut Tuncay Önbilgin de soruşturma izni verilen isimler arasında yer aldı.