Trabzonspor - Beşiktaş Maçı Bugün Mü? Trabzonspor - Beşiktaş Maçı Muhtemel İlk 11’leri Kimler?

Trabzonspor - Beşiktaş Maçı Ne Zaman?



Trabzonspor Beşiktaş Muhtemel İlk 11'leri

Bugün Hangi Maçlar Var?



Trabzonspor - Beşiktaş maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Konuyla ilgili birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Trabzonspor - Beşiktaş maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Futbolseverler konuyla ilgili detayları merak ettivesoruları en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Süper Lig'in 31. Haftasında oynanacak karşılaşma bugün 20.30'da başlayacak. Zorbay Küçük tarafından yönetilecek karşılaşmayı beIN Sports 1 ekranlarından izleyebilirsiniz.birçok kişi tarafından merak edilioyr. Bu nedenle birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. İşte oldukça merak edilen Trabzonspor Beşiktaş muhtemel ilk 11'leri;Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Hüseyin, Denswil, Puchacz, Siopis, Bakasetas, Visca, A.Ömür, Nwakaeme, Djaniny (Cornelius)Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Can, Souza, Alex, Rıdvan, Ghezzal, Batshuayi, LarinBugün oynanacak diğer maçlar da sık sık aratılıyor. Bu nedenle futbolseverler arama motorlarına yönelereksorusuna cevap aramaya başladı. 3 Nisan maç programı şu şekilde sıralanabilir;19:00 Sampdoria – Roma İtalya Serie A S Sport 2, S Sport Plus19:00 Aalborg – Kopenhag Danimarka Süper Ligi Bilyoner19:00 Panathinaikos – PAOK Yunanistan Süper Ligi Bilyoner19:00 Sochi – Zenit Rusya Premier Lig Bilyoner19:00 Aalesund – Kristiansund Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner19:00 Haugesund – Sandefjord Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner19:00 Jerv – Stromsgodset Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner19:00 Odds BK – Tromsö Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner19:00 Sarpsborg 08 – Viking Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner19:15 Eibar – Mirandes İspanya La Liga 2 Bilyoner19:15 Huesca – Almeria İspanya La Liga 2 Bilyoner19:30 Granada – Rayo Vallecano İspanya La Liga Spor Smart 2, Smart Spor 219:30 Valencia – Cadiz İspanya La Liga CBC Sport, Smart Spor HD, Spor Smart19:30 Anderlecht – Charleroi Belçika Pro League Tivibu Spor 420:00 Moreirense – Guimaraes Portekiz Liga NOS Bilyoner20:00 Olympiakos – AEK Yunanistan Süper Ligi Bilyoner20:00 Toluca – Puebla Meksika Premier Ligi – Clausura Bilyoner20:00 Viktoria Plzen – Slavia Prag Çekya 1.Ligi Bilyoner20:30 Ankaragücü – Eyüpspor Spor Toto 1. Lig Bein Sports Max 120:30 Altınordu – Adanaspor Spor Toto 1. Lig TRT Avaz, Bein Sports Max 220:30 Trabzonspor – Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Bein Sports 120:30 Osijek – Hajduk Split Hırvatistan 1. Ligi Bilyoner20:30 Shakhtyor Soligorsk – Dnepr Mogilev Belarus Vysshaya Liga Bilyoner21:00 Bodo Glimt – Rosenborg Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner21:00 Deinze – RWDM Belçika 1. B Ligi Bilyoner21:15 O. Ljubljana – Radomlje Slovenya 1. Ligi Bilyoner21:15 O. Ljubljana – Radomlje Slovenya 1. Ligi Bilyoner21:45 PSG – Lorient Fransa Ligue 1 Bein Sports 221:45 Juventus – Inter İtalya Serie A S Sport 2, S Sport Plus, CBC Sport22:00 Barcelona – Sevilla İspanya La Liga S Sport Plus, Smart Spor HD, Spor Smart22:00 Genk – KAS Eupen Belçika Pro League Bilyoner22:00 Huachipato – Cobresal Şili Primera Ligi Bilyoner22:00 Palmeiras – Sao Paulo Brezilya Campeonato Paulista Bilyoner22:30 Sporting Lisbon – Paços Ferreira Portekiz Liga NOS Bilyoner23:00 Grau – Cienciano Peru Primera-Apertura Bilyoner23:00 Al Ahly – Al Hilal CAF Şampiyonlar Ligi Bilyoner23:30 Portland Timbers – LA Galaxy 2 MLS Bilyoner23:30 U. Deportes – ADT Tarma Peru Primera-Apertura Bilyoner