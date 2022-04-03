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Trabzonspor - Beşiktaş Maçı Bugün Mü? Trabzonspor - Beşiktaş Maçı Muhtemel İlk 11’leri Kimler?

Trabzonspor - Beşiktaş maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman sorusu yer aldı. Peki, Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman? Trabzonspor - Beşiktaş maçı saat kaçta? Trabzonspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda? İşte merak edilenler...

Ekleme: 3.04.2022 - 14:54 Güncelleme: 3.04.2022 - 14:59 / Editör: Ozge Selin
Trabzonspor - Beşiktaş Maçı Bugün Mü? Trabzonspor - Beşiktaş Maçı Muhtemel İlk 11’leri Kimler?
Trabzonspor - Beşiktaş maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Trabzonspor - Beşiktaş maçı bugün mü ve Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman soruları yer alıyor. Konuyla ilgili birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman ve Trabzonspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

Trabzonspor - Beşiktaş Maçı Ne Zaman?


Trabzonspor - Beşiktaş maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Futbolseverler konuyla ilgili detayları merak etti. Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman ve Trabzonspor - Beşiktaş maçı saat kaçta soruları en sık aratılanlar arasında yerini aldı. Süper Lig'in 31. Haftasında oynanacak karşılaşma bugün 20.30'da başlayacak. Zorbay Küçük tarafından yönetilecek karşılaşmayı beIN Sports 1 ekranlarından izleyebilirsiniz.


Trabzonspor - Beşiktaş Maçı Bugün Mü? Trabzonspor - Beşiktaş Maçı Muhtemel İlk 11’leri Kimler?

Trabzonspor Beşiktaş Muhtemel İlk 11'leri


Trabzonspor Beşiktaş muhtemel ilk 11'leri birçok kişi tarafından merak edilioyr. Bu nedenle birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. İşte oldukça merak edilen Trabzonspor Beşiktaş muhtemel ilk 11'leri;

Trabzonspor: Uğurcan, Dorukhan, Hüseyin, Denswil, Puchacz, Siopis, Bakasetas, Visca, A.Ömür, Nwakaeme, Djaniny (Cornelius)

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, Can, Souza, Alex, Rıdvan, Ghezzal, Batshuayi, Larin


Trabzonspor - Beşiktaş Maçı Bugün Mü? Trabzonspor - Beşiktaş Maçı Muhtemel İlk 11’leri Kimler?

Bugün Hangi Maçlar Var?


Bugün oynanacak diğer maçlar da sık sık aratılıyor. Bu nedenle futbolseverler arama motorlarına yönelerek bugün hangi maçlar var sorusuna cevap aramaya başladı. 3 Nisan maç programı şu şekilde sıralanabilir;

19:00 Sampdoria – Roma İtalya Serie A S Sport 2, S Sport Plus

19:00 Aalborg – Kopenhag Danimarka Süper Ligi Bilyoner

19:00 Panathinaikos – PAOK Yunanistan Süper Ligi Bilyoner

19:00 Sochi – Zenit Rusya Premier Lig Bilyoner

19:00 Aalesund – Kristiansund Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner

19:00 Haugesund – Sandefjord Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner

19:00 Jerv – Stromsgodset Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner

19:00 Odds BK – Tromsö Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner

19:00 Sarpsborg 08 – Viking Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner

19:15 Eibar – Mirandes İspanya La Liga 2 Bilyoner

19:15 Huesca – Almeria İspanya La Liga 2 Bilyoner

19:30 Granada – Rayo Vallecano İspanya La Liga Spor Smart 2, Smart Spor 2

19:30 Valencia – Cadiz İspanya La Liga CBC Sport, Smart Spor HD, Spor Smart

19:30 Anderlecht – Charleroi Belçika Pro League Tivibu Spor 4

20:00 Moreirense – Guimaraes Portekiz Liga NOS Bilyoner

20:00 Olympiakos – AEK Yunanistan Süper Ligi Bilyoner

20:00 Toluca – Puebla Meksika Premier Ligi – Clausura Bilyoner

20:00 Viktoria Plzen – Slavia Prag Çekya 1.Ligi Bilyoner

20:30 Ankaragücü – Eyüpspor Spor Toto 1. Lig Bein Sports Max 1

20:30 Altınordu – Adanaspor Spor Toto 1. Lig TRT Avaz, Bein Sports Max 2

20:30 Trabzonspor – Beşiktaş Spor Toto Süper Lig Bein Sports 1

20:30 Osijek – Hajduk Split Hırvatistan 1. Ligi Bilyoner

20:30 Shakhtyor Soligorsk – Dnepr Mogilev Belarus Vysshaya Liga Bilyoner

21:00 Bodo Glimt – Rosenborg Norveç Eliteserien Ligi Bilyoner

21:00 Deinze – RWDM Belçika 1. B Ligi Bilyoner

21:15 O. Ljubljana – Radomlje Slovenya 1. Ligi Bilyoner

21:15 O. Ljubljana – Radomlje Slovenya 1. Ligi Bilyoner

21:45 PSG – Lorient Fransa Ligue 1 Bein Sports 2

21:45 Juventus – Inter İtalya Serie A S Sport 2, S Sport Plus, CBC Sport

22:00 Barcelona – Sevilla İspanya La Liga S Sport Plus, Smart Spor HD, Spor Smart

22:00 Genk – KAS Eupen Belçika Pro League Bilyoner

22:00 Huachipato – Cobresal Şili Primera Ligi Bilyoner

22:00 Palmeiras – Sao Paulo Brezilya Campeonato Paulista Bilyoner

22:30 Sporting Lisbon – Paços Ferreira Portekiz Liga NOS Bilyoner

23:00 Grau – Cienciano Peru Primera-Apertura Bilyoner

23:00 Al Ahly – Al Hilal CAF Şampiyonlar Ligi Bilyoner

23:30 Portland Timbers – LA Galaxy 2 MLS Bilyoner

23:30 U. Deportes – ADT Tarma Peru Primera-Apertura Bilyoner
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