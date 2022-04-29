Cumhurbaşkanı Erdoğan Mekke'de Kuveyt Meclis Başkanı ile görüştü: Kuveyt halkına selam olsun

Suudi Arabistan ziyareti kapsamında umre yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mekke'de Kuveyt Meclis Başkanı Merzuk el-Ğanim'le bir araya geldi.KUVEYT HALKINA SELAM GÖNDERDİEl-Ğanim'le Arapça sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt halkına selam gönderirken, el-Ğanim de 'Selamını ileteceğim inşallah' diyerek karşılık verdi.'ALLAH'IM MÜSLÜMAN SAFLARINI BİRLEŞTİR'El-Ğanim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la samimi anlarını sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadeleri kullandı:'Ekselansları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Krallığı ziyareti sırasında Mekke-i Mükerreme'de görüşme şerefine nail oldum. Allah'ım Müslüman saflarını birleştir.'