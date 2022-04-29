Cumhurbaşkanı Erdoğan Mekke'de Kuveyt Meclis Başkanı ile görüştü: Kuveyt halkına selam olsun
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mekke'de Kuveyt Meclis Başkanı Merzuk el-Ğanim'le görüştü. El-Ğanim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la samimi anlarını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme şerefine nail oldum. Allah'ım Müslüman saflarını birleştir." ifadelerini kullandı.
Suudi Arabistan ziyareti kapsamında umre yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mekke'de Kuveyt Meclis Başkanı Merzuk el-Ğanim'le bir araya geldi.
KUVEYT HALKINA SELAM GÖNDERDİ
El-Ğanim'le Arapça sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt halkına selam gönderirken, el-Ğanim de 'Selamını ileteceğim inşallah' diyerek karşılık verdi.
'ALLAH'IM MÜSLÜMAN SAFLARINI BİRLEŞTİR'
El-Ğanim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la samimi anlarını sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadeleri kullandı:
'Ekselansları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Krallığı ziyareti sırasında Mekke-i Mükerreme'de görüşme şerefine nail oldum. Allah'ım Müslüman saflarını birleştir.'