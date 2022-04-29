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Cumhurbaşkanı Erdoğan Mekke'de Kuveyt Meclis Başkanı ile görüştü: Kuveyt halkına selam olsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mekke'de Kuveyt Meclis Başkanı Merzuk el-Ğanim'le görüştü. El-Ğanim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la samimi anlarını sosyal medya hesabından paylaşarak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme şerefine nail oldum. Allah'ım Müslüman saflarını birleştir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Mekke'de Kuveyt Meclis Başkanı ile görüştü: Kuveyt halkına selam olsun
Ekleme: 29.04.2022 - 22:21 Güncelleme: 29.04.2022 - 22:51 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mekke'de Kuveyt Meclis Başkanı ile görüştü: Kuveyt halkına selam olsun
Suudi Arabistan ziyareti kapsamında umre yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mekke'de Kuveyt Meclis Başkanı Merzuk el-Ğanim'le bir araya geldi.

KUVEYT HALKINA SELAM GÖNDERDİ

El-Ğanim'le Arapça sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt halkına selam gönderirken, el-Ğanim de 'Selamını ileteceğim inşallah' diyerek karşılık verdi.

'ALLAH'IM MÜSLÜMAN SAFLARINI BİRLEŞTİR'

El-Ğanim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la samimi anlarını sosyal medya hesabından paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

'Ekselansları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Suudi Arabistan Krallığı ziyareti sırasında Mekke-i Mükerreme'de görüşme şerefine nail oldum. Allah'ım Müslüman saflarını birleştir.'

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