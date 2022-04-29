Beylikdüzü sahilinde yürüyüş yolu çöktü

Sekiz yıldır Gürpınar'da yaşayan Mustafa Çolak, "Ben 2014 yılından bu yana Gürpınar'da oturuyorum. Sürekli sahile gidip gelen birisiyim. Yolun üçüncü basamağı zaman zaman dalgalar nedeni ile çöküyordu. İlkbahar geldiği zaman belediye buraya tekrar beton döküyordu. Betonun diğer basamakları kırıldı. Neredeyse yürüyüş yapamıyoruz artık. Bu çöken yerlerin etrafından dolanmak zorunda kalıyoruz" dedi.Yürüyüş yolunu engelli atlama parkuruna benzeten Çolak, "Burada yürürken engelli koşu parkurunda gibiyiz. Bir oraya bir buraya atlıyoruz. Çimene, betona çıkıyoruz sürekli. Burası engelli atlama parkuru. Korkuyoruz. Daha güvenli yerlerden yürümeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.