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Beylikdüzü sahilinde yürüyüş yolu çöktü

Beylikdüzü Gürpınar Sahili yürüyüş yolunda çökme meydana geldi. Sahilde vatandaşların yürüyüş yapıp, oturduğu beton yol önceki akşam denize çöktü. Çökme sırasında sahil bölümünde kimsenin olmadığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri çöken noktanın çevresine duba koyarak önlem aldı. Yaklaşık 50 metre arayla farklı noktalarda çöken yol, havadan görüntülendi.

Beylikdüzü sahilinde yürüyüş yolu çöktü
Ekleme: 29.04.2022 - 10:56 Güncelleme: 29.04.2022 - 10:57 / Editör: Ozge Selin
Beylikdüzü sahilinde yürüyüş yolu çöktü
Sekiz yıldır Gürpınar'da yaşayan Mustafa Çolak, "Ben 2014 yılından bu yana Gürpınar'da oturuyorum. Sürekli sahile gidip gelen birisiyim. Yolun üçüncü basamağı zaman zaman dalgalar nedeni ile çöküyordu. İlkbahar geldiği zaman belediye buraya tekrar beton döküyordu. Betonun diğer basamakları kırıldı. Neredeyse yürüyüş yapamıyoruz artık. Bu çöken yerlerin etrafından dolanmak zorunda kalıyoruz" dedi.

"BURASI ENGELLİ ATLAMA PARKURU"

Yürüyüş yolunu engelli atlama parkuruna benzeten Çolak, "Burada yürürken engelli koşu parkurunda gibiyiz. Bir oraya bir buraya atlıyoruz. Çimene, betona çıkıyoruz sürekli. Burası engelli atlama parkuru. Korkuyoruz. Daha güvenli yerlerden yürümeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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Beylikdüzü sahilinde yürüyüş yolu çöktü
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