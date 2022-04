Bakan Kurum’dan Meral Akşener'in TOKİ yalanına tepki: Sizi niye rahatsız ediyor?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Muğla'daki temasları kapsamında Ula Belediye Meydanı'nda düzenlenen iftar programına katıldı. Vatandaşlarla iftar yapan Kurum, buradaki konuşmasında, Muğla'da olmanın, o dev alevler arasında birbirine sarılmış kardeşler olarak yeniden buluşmanın kendisine apayrı bir duygu verdiğini söyledi.O günlerde yangının külleri arasında olduklarını hatırlatan Kurum, "Yüzümüzde yangının isleri ve korkusu vardı. Bugün hamdolsun artık, Muğla'nın yaralarını sarıyoruz. Acıyı, mutluluğu paylaşan kardeşler olarak bugün de yine birbirimize sımsıkı sarılıyoruz. Sizlerle birlikte olmaktan, yeniden kucaklaşmaktan dolayı çok mutluyum. Allah hepinizden razı olsun." dedi."Maalesef geçtiğimiz yaz ülkemizde çok farklı afetlerle karşı karşıya kaldık. Muğla ve Antalya'da ormanlarımız, ciğerlerimiz yandı, içimiz yandı. Kara dumanlar mavi göğü esir almış, tüm canlıları bitap bırakmıştı." diyen Kurum, "Muğlalı kardeşlerimizin yürekleri adeta yangın yeri olmuştu.Millet olma şuuru ile her zaman olduğu gibi Muğlalı kardeşlerimizi alev perdelerinin sardığı o günlerde yalnız bırakmadık. Yangın esnasında Muğla'ya akın eden itfaiye erlerimiz, STK'larımız, AFAD'ımız ve vatandaşlarımızla birlikte canla başla seferber olduk." ifadelerini kullandı.Yangına körükle gidenlerin, kara propaganda yapanların aksine durmaksızın yangının üzerine yürüdüklerine işaret eden Kurum, Elazığ, Malatya, İzmir, Kastamonu, Giresun ve Artvin'de deprem ve sellerde olduğu gibi Muğla yangınlarında da afetzede vatandaşların tüm ihtiyaçlarını ivedi biçimde karşıladıklarını söyledi."Ateş düştüğü yeri yakar" demediklerini anlatan Kurum, şöyle konuştu:"Yüreği saran bu kora su serpecek çalışmaların, projelerin hazırlığına koyulduk. Evi, yuvası yanan kardeşlerimize daha güzellerini yapacağız dedik, söz verdik. Sözümüzü tuttuk. Milletimizin üzüntüsünden fitne üretenlerin, '#HelpTurkey' garabetine imza atanların aksine, milletimizin yanında dimdik durduk, yavrularımıza hizmet ettik. Bugün hamdolsun, yangının izlerini silmek için Bodrum, Kavaklıdere, Köyceğiz, Marmaris, Milas ve Seydikemer ilçeleri ve mahallelerinde 110 konut ve 130 ahırın yapımına devam ediyoruz. Tüm konutlarımızı söz verdiğimiz üzere bir yıldan daha kısa sürede sizlere teslim edeceğiz. Şimdiden teslim ettiğimiz ve edeceğimiz konutlarımız hayırlı, uğurlu olsun."Muğla'nın milli kalkınma seferberliğinin itici gücü, dinamosu olduğuna dikkati çeken Kurum, "Tarım, turizm, arıcılık, ormancılık faaliyetlerindeki etkin konumuyla da iklim dostu öncü şehirlerimiz arasında, yeşil kalkınmanın en önemli temsilcisi. Şehrimizin ihtiyaçları doğrultusunda projeler üretiyor, birçok alanda yeni yatırımlara imza atıyoruz." diye konuştu.Muğla'da bugüne kadar TOKİ eliyle toplam yatırım değeri 4.2 milyar lira olan 3 bin 355 konut ile onlarca sosyal donatının yapımını tamamladıklarına dikkati çeken Kurum, şöyle devam etti:"317 milyon liralık 110 konut ile 130 ahır, DSİ Sulama projesi, Tapu ve Kadastro Hizmet Binasının yapımına devam ediyoruz. 150 bin sosyal konut projemizle Kavaklıdere, Fethiye, Köyceğiz, Merkez, Milas ve Seydikemer'de 1980 konut üretiyoruz. Yine kentsel dönüşüm projemiz kapsamında Menteşe ilçesinde Ata Küçük Sanayi sitesini de şehrin dışına taşıyoruz. Muğlalı esnaf kardeşlerimiz için 1 milyon metrekare büyüklüğündeki alanda toplam bin 550 yeni dükkan yapıyoruz. Yeni sanayi sitemizin içerisinde okuldan, restoranlara, spor alanlarından otele kadar her türlü imkan yer alacak. Muğla'da toplam büyüklüğü 935 bin metrekare olan 5 millet bahçesi projemizi TOKİ eliyle yürütüyoruz. Yatağan'da çalışmalarımız devam ediyor. Seydikemer, Dalaman, Akyaka ve Köyceğiz millet bahçelerimizi de çok yakında fidanları ile buluşturuyoruz. Tüm projelerimiz Muğlalılara, milletimize ve ülkemize hayırlı uğurlu olsun."Sahada bakanlığa bağlı genel müdürlüklerle, İller Bankasıyla özellikle de TOKİ'yle milletin yaralarını bir an evvel sarmanın derdine düştüklerine vurgu yapan Kurum, "Gece gündüz çalışarak onlara yeni yuva yaparken birileri de bu memleketin en büyük sosyal devlet uygulamasına dönüşen TOKİ'ye dair akla, izana ve ahlaka sığmayan bir tavırla iftira atmanın derdine düşüyor. Dün CHP zihniyeti 'Muğla'da yangınlar devam ederken proje açıkladınız, aceleniz ne?' deyip bizim hızımızı, vatandaşın yaralarını hızlıca sarmamızı akla hayale gelmeyecek bir şekilde eleştirirken, bugün de ortağı İYİ Parti Genel Başkanı kalkmış, TOKİ'ye iftiralar atıyor, on binlerce çalışanımızın hakkına giriyor. Ne diyor, TOKİ sosyal devlet amacına uygun hareket etmiyormuş. Biz de kendisine diyoruz ki, 1984 ve 2002 yılları arasında TOKİ birilerinin elindeydi." diye konuştu. Bakan Kurum, şunları kaydetti:"Bu ülkede 19 yılda sadece 43 bin konut yapılabildi. 2002 yılında görevi biz devraldık ve at sahibine göre kişnemeye başladı. Sayın Genel Başkana sesleniyorum, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, o günden bu güne tam 1 milyon 100 bin konut ürettik. Alt gelir grubu için özel şartlar sunuyoruz. Şehit ailelerine faizsiz konut kredisi veriyoruz. Engelli kardeşlerimiz için özel kotalar uyguluyoruz. İnşaat sektöründeki üretim payımızı yüzde 8’lerden yüzde 14’lere yükselttik. Bu rakamlara biz hangi şuurla ulaştık? Biz bir hedef koyduk. Bu ülkede ev sahibi olmayan dar gelirli hiç kimse kalmayacak dedik. Dünyada eşi benzeri olmayan bir başarıyı sağlayarak, tam 5 milyon insanımızı sıcak yuvalarına ve iş yerlerine kavuşturduk. Soruyorum kendisine, bunu bugüne kadar başaran bir tane devlet veya uluslararası kuruluş gösterebilir misiniz? Gösteremezsiniz, çünkü yok.İYİ Parti Genel Başkanı 'TOKİ kimseye hesap vermiyor' diyor. Bu da iftira. Sayıştay denetimine tabiyiz, kamu ihale kanununa tabiyiz. Tüm ihalelerimizi kamuya açık ve şeffaf bir şekilde yapıyoruz. Soruyorum, siz 1.1 milyon konutun yapılmasından mı rahatsız oldunuz? Siz Elazığ ve Malatya'da 1 yılda 36 bin konut üretmemizden mi rahatsız oldunuz? Siz Muğla'da Antalya'da, Giresun'da, Rize'de binlerce yeni yuva yapmamızdan mı rahatsız oluyorsunuz? Muğla'da İlyas amcanın, Antalya'da İbrahim amcanın 15 günde yeni evine girmesinden mi rahatsız oluyorsunuz? Sizi ne rahatsız ediyor? Bunun bize ve millete cevabını verin. İşte biz Muğla’dayız, buradayız. Kardeşlerimizle beraberiz. Muğla’dan, Ula’dan sesleniyorum, siz isteseniz de istemeseniz de biz milletimize yeni yuvalar, sıcak yuvalar yapmaya devam edeceğiz.""Siz ne kadar rahatsız olursanız olun, biz sellerde, yangınlarda, afetlerde milletimizin yanında olmaya, onların yaralarını sarmaya devam edeceğiz." diyen Kurum, "Siz ne derseniz deyin, biz gözlerimizi milletimizin gözlerinden ayırmayacağız, milletimizle omuz omuza istikbalin güçlü Türkiye'sine yürüyeceğiz." ifadesini kullandı.Bakan Kurum, konuşmasının sonunda vatandaşların bayramını da kutladı.Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Kurum, alanda bulunan çocuklara oyuncak hediye etti.Bakan Kurum, daha sonra Ula Belediyesine geçerek Belediye Başkanı Özay Türkler'den brifing aldı. Buradaki ziyaretin ardından Kurum, Muğla'nın Yatağan, Kavaklıdere, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman ve Seydikemer belediye başkanları ile bir araya geldi.İftar programına, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Muğla Valisi Orhan Tavlı, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, AK Parti Muğla milletvekilleri Yelda Erol Gökcan, Mehmet Yavuz Demir, Ula Kaymakamı Baha Başçelik, Ula Belediye Başkanı Özay Türkler, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, MHP İl Başkanı Mehmet Korkmaz, protokol üyeleri, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.