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Bursa'daki apartmanda kahreden manzara! Boğazlarını kesip, kafasını ezdiler: Anne kedinin ağlamasıyla fark ettik

Bursa'da meydana gelen korkunç olayda bir binanın bodrum katında 4 yavru kedi boğazı ve karnı kesilmiş halde bulundu. Yavru kedileri gece saatlerine kadar ağlayarak aradıklarını belirten Fatma Sarı, “Elimizden geldiğince bakmaya uğraşıyorduk ama 1,5 aylık kedilerin kaybolduğunu perşembe günü anne kedinin sürekli merdivenleri çıkıp inmesi ve ağlamasıyla fark ettik. Yöneticimiz merdivenlerin altında yavru 4 kediyi boğazı kesilerek, bir tanesinin de kafası ezilerek öldürülmüş halde buluyor'' dedi.

Bursa'daki apartmanda kahreden manzara! Boğazlarını kesip, kafasını ezdiler: Anne kedinin ağlamasıyla fark ettik
Ekleme: 28.04.2022 - 11:40 Güncelleme: 28.04.2022 - 11:46 / Editör: Ozge Selin
Bursa'daki apartmanda kahreden manzara! Boğazlarını kesip, kafasını ezdiler: Anne kedinin ağlamasıyla fark ettik
Olay, cuma günü Bursa'nın Osmangazi ilçesi Maksem Mahallesi’nde meydana geldi. Gökdere Boğazı Sokak’ta bulunan bir sitede kedilerin yiyecek ihtiyacını eşi ve birkaç komşusu ile gönüllü üstlenen hayvansever Fatma Sarı, 4 yavrunun eksik olduğunu fark edip, aramaya başladı. Sarı ve hayvanseverlerin arama çalışması sürerken, site yöneticisi yavru kedileri boğazı kesilmiş halde apartmanın bodrum katında merdivenlerin altında bulduğunu söyledi. 1,5 aylık yavruların boğazı ve karnı kesilmiş, kafalarının da ezilmiş olduğunu gören hayvanseverler gözyaşlarına hakim olamadı. Şüphelilerin bulunması için polise başvuracaklarını belirten hayvanseverler, savcılığa da suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti. Adrese gelen polis ekipleri, kedileri kesen kişinin kimliğini araştırıyor.

Bursa'daki apartmanda kahreden manzara! Boğazlarını kesip, kafasını ezdiler: Anne kedinin ağlamasıyla fark ettik

'KEDİLERDEN RAHATSIZ OLAN ÇOK İNSAN VARDI'
Yavru kedileri gece saatlerine kadar ağlayarak aradıklarını belirten Fatma Sarı, “Elimizden geldiğince bakmaya uğraşıyorduk ama 1,5 aylık kedilerin kaybolduğunu perşembe günü anne kedinin sürekli merdivenleri çıkıp inmesi ve ağlamasıyla fark ettik. Apartmanı aradık yok, bahçeleri aradık yok. Cuma günü yöneticimiz C. Blok apartmanın arkasındaki kapıyı açıyor ve kan izlerini görüyor. Merdivenlerin altında yavru 4 kediyi boğazı kesilerek, bir tanesinin de kafası ezilerek öldürülmüş halde, yan yana dizilip üzerleri çuvalla örtülmüş halde buluyor. Kedilerden rahatsız olan çok insan vardı. Yan bloktan ve çeşitli katlardan ellerinde kedi pislikleriyle benim kapıma kadar geliyorlardı kavga etmek için. Zabıtalar da geldi, apartmana yazı asıldı kedi beslenmesin diye. Burada 3-4 kişidir kedi seven, başka hayvansever yok” diye konuştu.

Bursa'daki apartmanda kahreden manzara! Boğazlarını kesip, kafasını ezdiler: Anne kedinin ağlamasıyla fark ettik

''BUNU YAPAN YARIN ÇOCUĞA, KADINA, İNSANA NE YAPMAZ!''
Olayın peşini bırakmayacaklarını vurgulayan Sarı, “Yöneticimiz o gün polise ifade vererek şikayetçi olmuş, ayrıca biz de birkaç kişi toplanıp yine şikayetçi olacağız bunun üstü örtülmesin diye. Biz, kayboldukları gün kahrolduk gece saatlerine kadar uyumadık, ağladık. Elimizde beslediğimiz daha 1,5 aylık yavrular, bunları o halde gördüğünüzü düşünün. Söylenecek hiçbir şey yok. Bunu yapan yarın çocuğa, kadına, insana ne yapmaz. Nasıl bir yerde yaşıyoruz, kimlerle yaşıyoruz bilmiyorum. Bu kadar canilik, neyin kini bu kadar, bu hayvanlara neyin kini. Üzgünüz bir yerlerde açık kapı bulmaya çalışıyoruz. Hayvan dernekleriyle birlikte sosyal medyada canlı yayınlar yaptık inşallah bir sonuç alacağız” ifadelerini kullandı.

Bursa'daki apartmanda kahreden manzara! Boğazlarını kesip, kafasını ezdiler: Anne kedinin ağlamasıyla fark ettik

Bursa'daki apartmanda kahreden manzara! Boğazlarını kesip, kafasını ezdiler: Anne kedinin ağlamasıyla fark ettik
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Bursa'daki apartmanda kahreden manzara! Boğazlarını kesip, kafasını ezdiler: Anne kedinin ağlamasıyla fark ettik
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