Bakan Kurum'dan İYİ Parti Genel Başkanı'na cevap!

Meral Akşener'e 'Bunu bugüne kadar bunu başaran bir tane devlet veya uluslararası kuruluş gösterebilir misiniz?' diye soran Bakan Kurum, 'TOKİ kimseye hesap vermiyor' iddiasına ise, 'Bu da iftira! Sayıştay denetimine tabiiyiz, yılın 12 ayı Sayıştay elemanları Bakanlıkta duruyor. Kamu İhale Kanununa tabiyiz. Tüm ihalelerimizi kamuya açık ve şeffaf bir şekilde yapıyoruz.' cevabını verdi. Kurum, Akşener'e, '1 milyon 100 bin konutun yapılmasından mı rahatsız oldunuz? Muğla'da İlyas amcanın, Antalya'da İbrahim amcanın 15 günde yeni evine girmesinden mi rahatsız oldunuz?' diye sordu.Bir dizi program için Muğla'ya gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Köyceğiz ilçesinde yapılan 'bisiklet yolu incelemesi' ile Muğla programına başlamış, ardından Marmaris Osmaniye Mahallesinde yapımı devam eden yangın konutlarında ve İçmeler ilçesinde yangın sebebiyle oluşan kül ve rüsubatın, yağış ve derelerle taşınmasıyla kirlenen Körfez'de incelemelerde bulunmuştu.İncelemelerin ardından Ula Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen iftar programında katılan Bakan Murat Kurum, geçtiğimiz yaz Türkiye genelinde çok farklı afetlerle karşı karşıya kalındığını, Muğla ve Antalya'da ormanların yandığını hatırlatarak, 'Millet olma şuuru ile her zaman olduğu gibi Muğlalı kardeşlerimizi alev perdelerinin sardığı o günlerde yalnız bırakmadık. Yangın esnasında Muğla'ya akın eden tüm Bakanlıklarımız, itfaiye erlerimiz, STK'larımız, AFAD'ımız ve vatandaşlarımızla birlikte canla başla seferber olduk.' dedi.'#HELPTURKEY GARABETİNE İMZA ATANLARIN AKSİNE, MİLLETİMİZİN YANINDA DURDUK''Yangına körükle gidenlerin, kara propaganda yapanların aksine; bizler durmaksızın yangının üzerine yürüdük.' diyen Bakan Kurum, 'Elazığ, Malatya, İzmir, Kastamonu, Rize'de, Giresun ve Artvin'de; deprem ve sellerde olduğu gibi Muğla ve Antalya yangınlarında da afetzede vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçlarını ivedi bir biçimde karşıladık. Ateş düştüğü yeri yakar demedik. Yüreği saran bu kora su serpecek çalışmaların, projelerin hazırlığına koyulduk. Evi, yuvası yanan kardeşlerimize daha güzellerini yapacağız dedik; söz verdik. Sözümüzü tuttuk.' diye konuştu.Bakan Kurum sözlerini şu şekilde sürdürdü:'Milletimizin üzüntüsünden fitne üretenlerin, #HelpTurkey garabetine imza atanların aksine, milletimizin yanında dimdik durduk, yavrularımıza hizmet ettik. Bugün hamdolsun, yangının izlerini silmek için Bodrum, Kavaklıdere, Köyceğiz, Marmaris, Milas ve Seydikemer ilçeleri ve mahallelerinde 240 bağımsız bölümün yapımına devam ediyoruz. Tüm konutlarımızı söz verdiğimiz üzere bir yıldan daha kısa sürede sizlere teslim edeceğiz. Şimdiden teslim ettiğimiz ve edeceğimiz konutlarımız hayırlı, uğurlu olsun.'TOKİ MUĞLA'DA 4,2 MİLYAR LİRA DEĞERİNDE 3 BİN 355 KONUT YAPTIMuğla'da bugüne kadar TOKİ eliyle toplam değeri 4,2 milyar lira olan 3 bin 355 konut ile onlarca sosyal donatının yapımını tamamladıklarını anımsatan Bakan Murat Kurum, TOKİ'nin il genelinde yürüttüğü çalışmalara ilişkin şu bilgileri verdi:'317 milyon liralık 110 konut ile 130 ahır, DSİ Sulama projesi, Tapu ve Kadastro Hizmet Binasının yapımına devam ediyoruz. 150 bin sosyal konut projemizle Kavaklıdere, Fethiye, Köyceğiz, Merkez, Milas ve Seydikemer'de 1980 konut üretiyoruz. Yine kentsel dönüşüm projemiz kapsamında Menteşe ilçesinde Ata Küçük Sanayi Sitesini de şehrin dışına taşıyoruz. Muğlalı esnaf kardeşlerimiz için 1 milyon metrekare büyüklüğündeki alanda toplam TOKİ eliyle 1550 yeni dükkân yapıyoruz. Yeni sanayi sitemizin içerisinde okuldan, yürüyüş ve bisiklet yolları, restoranlara, spor alanlarından otele kadar her türlü imkân yer alacak. Muğla'da toplam büyüklüğü 935 bin metrekare olan 5 millet bahçesi projemizi TOKİ eliyle yürütüyoruz. Yatağan'da çalışmalarımız devam ediyor. Seydikemer, Dalaman, Akyaka ve Köyceğiz millet bahçelerimizi de çok yakında fidanları ile buluşturuyoruz. 2023 yılında vatandaşlarımıza teslim edeceğiz.''Dün CHP zihniyeti, bugün de ortağı İYİ Parti...'Genel Müdürlükler, İller Bankası ve özellikle TOKİ eliyle sahada milletin yaralarını bir an evvel sarmanın derdine düşerken, 7/24 çalışarak vatandaşlara verdikleri sözleri tutmak için yeni yuvalar yaparken, birilerinin de Türkiye'nin en büyük sosyal devlet uygulamasına dönüşen TOKİ ile ilgili akla, izana ve ahlaka sığmayan bir tavırla iftira atmanın derdine düştüğünü söyleyen Bakan Kurum, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e şöyle seslendi:'Dün CHP zihniyeti 'Muğla'da yangınlar devam ederken proje açıkladınız, aceleniz ne?' deyip bizim hızımızı, vatandaşın yaralarını hızlıca sarmamızı akla hayale gelmeyecek bir şekilde eleştirirken; bugün de ortağı İYİ Parti Genel Başkanı kalkmış, TOKİ'ye iftiralar atıyor, on binlerce çalışanımızın hakkına giriyor. Ne diyor? TOKİ sosyal devlet amacına uygun hareket etmiyormuş. Biz de kendisine Ula'dan diyoruz ki, 1984 ve 2002 yılları arasında TOKİ birilerinin elindeydi. Biri TOKİ Başkanı'ydı. Bu ülkede o dönem 19 yılda sadece 43 bin konut üretebildi. 2002 yılında görevi Sayın Cumhurbaşkanımız devraldı. Sayın Genel Başkana sesleniyorum: Biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, o günden bugüne tam 1 milyon 100 bin konut ürettik. Alt gelir grubu için özel şartlar sunduk. Şehit ailelerine faizsiz konut kredisi verdik. Engelli kardeşlerimiz için özel kotalar uyguladık. İnşaat sektöründeki üretim payımızı yüzde 8'lerden yüzde 14'lere yükselttik. Bu rakamlara biz hangi şuurla ulaştık?Biz bir hedef ortaya koyduk! 'Bu ülkede ev sahibi olmayan dar gelirli hiç kimse kalmayacak' dedik. Dünyada eşi benzeri olmayan bir başarıyı sağlayarak, tam 5 milyon insanımızı sıcak yuvalarına ve iş yerlerine kavuşturduk.Soruyorum kendisine! Bunu bugüne kadar başaran bir tane devlet veya uluslararası kuruluş gösterebilir misiniz? Gösteremezsiniz, çünkü yok! İYİ Parti Genel Başkanı 'TOKİ kimseye hesap vermiyor' diyor. Bu da iftira! Sayıştay denetimine tabiiyiz, yılın 12 ayı Sayıştay elemanları Bakanlıkta duruyor. Kamu İhale Kanununa tabiyiz. Tüm ihalelerimizi kamuya açık ve şeffaf bir şekilde yapıyoruz.Soruyorum! Siz 1,1 milyon konutun yapılmasından mı rahatsız oldunuz? Siz Elazığ ve Malatya'da 1 yılda 36 bin konut üretmemizden mi rahatsız oldunuz? Siz Muğla'da, Antalya'da, Giresun'da, Rize'de binlerce yeni yuva yapmamızdan mı rahatsız oldunuz? Muğla'da İlyas amcanın, Antalya'da İbrahim amcanın 15 günde yeni evine girmesinden mi rahatsız oluyorsunuz? Sizi ne rahatsız ediyor? Bunun bize ve millete cevabını verin!İşte biz Muğla'dayız! Buradayız! Kardeşlerimizle beraberiz! Muğla'dan, Ula'dan sesleniyorum: Siz isteseniz de istemeseniz de biz milletimize yeni yuvalar, sıcak yuvalar yapmaya devam edeceğiz.'