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Son dakika: Kartal'da feci kaza! Araç alev aldı!

İstanbul Kartal'da Serap K. idaresindeki 34 ENA 534 plakalı otomobil, trafik ışıklarında Umut G'nin kullandığı 34 DKJ 250 plakalı araca arkadan çarptı. Kazada Serap K'nin aracı motor kısmından alev aldı. Sürücülerin müdahale ettiği yangın söndürülemeyince itfaiye ekiplerine haber verildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Ekleme: 27.04.2022 - 09:51 Güncelleme: 27.04.2022 - 09:54 / Editör: Ozge Selin
Son dakika: Kartal'da feci kaza! Araç alev aldı!
Sahil yolunda Kadıköy istikametine doğru ilerleyen Serap K. idaresindeki 34 ENA 534 plakalıotomobil, trafik ışıklarında Umut G'nin kullandığı 34 DKJ 250 plakalı araca arkadan çarptı. Kazada Serap K'nin aracı motor kısmından alev aldı. Sürücülerin müdahale ettiği yangın söndürülemeyince itfaiye ekiplerine haber verildi.

Son dakika: Kartal'da feci kaza! Araç alev aldı!

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü. 

Son dakika: Kartal'da feci kaza! Araç alev aldı!

Yangın nedeniyle sahil yolunun Kadıköy istikametinde oluşan trafik yoğunluğu, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
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