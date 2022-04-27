Kinder Sürpriz'lerdeki Salmonella tehlikesi giderek büyüyor! DSÖ açıkladı: 11 ülkeden 151 vaka var! Salmonella'nın belirtileri neler?

DSÖ bahsi geçen çikolata ürünlerinin 113 ülkeye dağıldığını ve 10 Nisan'da Uluslararası Gıda Güvenliği Otoriteleri Ağı (INFOSAN) tarafından ürünlerin toplatılmaya başlandığını açıkladı. DSÖ, İngiltere'nin kendilerine Salmonella enfeksiyonuyla ilgili 27 Mart'ta ilk defa bilgi verdiğini ve kanıtların salgını 25 Nisan itibariyle Belçika'da üretilen bir çikolata ürününe dayandığını ifade etti.Açıklamada 'Aralık 2021 ve Ocak 2022'de Belçika, Arlon'daki Ferrero Corporate tesisindeki 'buttermilk' (yayık altı süt ürünü) tanklarında insan salgın vakalarına uyan monofazik S. Typhimurium tespit edildi' denildi. Bahsi geçen çikolata ürünlerinin Salmonella testlerinin negatif çıkmasından sonra dünya çapında dağıtıldığını ifade eden DSÖ, salgının yapılan analizlere göre 6 tip antibiyotiğe dirençli olduğunu vurguladı.DSÖ, 25 Nisan itibariyle Belçika (26 vaka), Fransa (25 vaka), Almanya (10 vaka), İrlanda (15 vaka), Lüksemburg (1 vaka), Hollanda (2 vaka), Norveç (1 vaka), İspanya (1 vaka), İsveç (4 vaka), Birleşik Krallık (65 vaka) ve Amerika Birleşik Devletleri (1 vaka) olmak üzere toplamda 151 Salmonella vakası olduğunu belirtti.İngiltere'de salmonella hastalığı ile bağlantılı olarak toplanan Kinder Surprise çikolatalara yenileri eklendi. Çoğu çocuk 63 kişide salmonella vakasına rastlanması üzerine, İngiltere Gıda Standartları Ajansı (FSA), insanlara son tüketim tarihi 11 Temmuz ve 7 Ekim 2022 tarihleri arasında olan 20 gr veya üçlü paket sürpriz yumurta yememelerini tavsiye etmişti.FSA bu uyarısına 150 gramlık Kinder Paskalya yumurtası avı kitlerini, 75 gramlık Kinder Mini yumurtaları, 200 gramlık Kinder schokobons'u ve 100 gramlık Kinder Surprise sürpriz yumurtayı ekledi. Toplatılan tüm yumurtaların Belçika'daki aynı fabrikada üretildiğini açıklandı. Çikolata üreticisi Ferrero, satışa sunulan Kinder ürünlerinin hiçbirinin salmonella testinde pozitif sonuç çıkmadığını söyledi.