  • USD: 14,80 - 14,82
  • EURO: 15,69 - 15,72
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kinder Sürpriz'lerdeki Salmonella tehlikesi giderek büyüyor! DSÖ açıkladı: 11 ülkeden 151 vaka var! Salmonella'nın belirtileri neler?

Son dakika haberleri... Dünya Kinder Sürprizlerdeki Salmonella bakterisi ile çalkalanıyor. Dünya Sağlık Örgütü bugün açıklama yaparak "monofazik Salmonella Typhimurium sekansı tip 34" olarak adlandırılan Salmonella enfeksiyonunun soruşturma sonucunda Belçika'daki bir çikolata üretim tesisinden kaynaklandığını ve bugüne kadar 11 ülkeden 151 vaka bildirildiğini belirtti. Peki Salmonella'nın belirtileri nelerdir? İşte detaylar...

Ekleme: 27.04.2022 - 15:42 Güncelleme: 27.04.2022 - 15:49 / Editör: Ozge Selin
Kinder Sürpriz'lerdeki Salmonella tehlikesi giderek büyüyor! DSÖ açıkladı: 11 ülkeden 151 vaka var! Salmonella'nın belirtileri neler?
DSÖ bahsi geçen çikolata ürünlerinin 113 ülkeye dağıldığını ve 10 Nisan'da Uluslararası Gıda Güvenliği Otoriteleri Ağı (INFOSAN) tarafından ürünlerin toplatılmaya başlandığını açıkladı. DSÖ, İngiltere'nin kendilerine Salmonella enfeksiyonuyla ilgili 27 Mart'ta ilk defa bilgi verdiğini ve kanıtların salgını 25 Nisan itibariyle Belçika'da üretilen bir çikolata ürününe dayandığını ifade etti.

6 TİP ANTİBİYOTİĞE DİRENÇLİ
Açıklamada 'Aralık 2021 ve Ocak 2022'de Belçika, Arlon'daki Ferrero Corporate tesisindeki 'buttermilk' (yayık altı süt ürünü) tanklarında insan salgın vakalarına uyan monofazik S. Typhimurium tespit edildi' denildi. Bahsi geçen çikolata ürünlerinin Salmonella testlerinin negatif çıkmasından sonra dünya çapında dağıtıldığını ifade eden DSÖ, salgının yapılan analizlere göre 6 tip antibiyotiğe dirençli olduğunu vurguladı.

Kinder Sürpriz'lerdeki Salmonella tehlikesi giderek büyüyor! DSÖ açıkladı: 11 ülkeden 151 vaka var! Salmonella'nın belirtileri neler?

VAKA GÖRÜLEN ÜLKELER
DSÖ, 25 Nisan itibariyle Belçika (26 vaka), Fransa (25 vaka), Almanya (10 vaka), İrlanda (15 vaka), Lüksemburg (1 vaka), Hollanda (2 vaka), Norveç (1 vaka), İspanya (1 vaka), İsveç (4 vaka), Birleşik Krallık (65 vaka) ve Amerika Birleşik Devletleri (1 vaka) olmak üzere toplamda 151 Salmonella vakası olduğunu belirtti.

İNGİLTERE'DEN FLAŞ KARAR
İngiltere'de salmonella hastalığı ile bağlantılı olarak toplanan Kinder Surprise çikolatalara yenileri eklendi. Çoğu çocuk 63 kişide salmonella vakasına rastlanması üzerine, İngiltere Gıda Standartları Ajansı (FSA), insanlara son tüketim tarihi 11 Temmuz ve 7 Ekim 2022 tarihleri arasında olan 20 gr veya üçlü paket sürpriz yumurta yememelerini tavsiye etmişti.

İŞTE UYARIYA EKLENEN ÜRÜNLER
FSA bu uyarısına 150 gramlık Kinder Paskalya yumurtası avı kitlerini, 75 gramlık Kinder Mini yumurtaları, 200 gramlık Kinder schokobons'u ve 100 gramlık Kinder Surprise sürpriz yumurtayı ekledi. Toplatılan tüm yumurtaların Belçika'daki aynı fabrikada üretildiğini açıklandı. Çikolata üreticisi Ferrero, satışa sunulan Kinder ürünlerinin hiçbirinin salmonella testinde pozitif sonuç çıkmadığını söyledi.
Rusya'nın gaz hamlesine AB'den rest: Avrupa'da Rus fosil yakıt dönemi sona erdi...
İBB personelinin terör kampında keleşli fotoğrafı ortaya çıktı!
Ali Babacan'dan 2023 seçimleri kararı: Kendi adımızla girme kararı aldık
Alpay Özalan, CHP'li Özgür Özel'in PKK kanalına çıktığını ifşa etti!
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e 'promter' şoku! Ne yapacağını şaşırdı...
İmamoğlu ve Yavaş'a 'Ya bana katılın ya şimdi yolumdan çekilin' resti çeken Kılıçdaroğlu vites yükseltti: Yolunuz açık olsun
Almanya'da kuklalı protesto! Gören dönüp bir daha baktı: Boş vaatler değil dolu tabaklar istiyoruz
Tezgahlarını MİT bozmuştu! Casusların kaçırmak istediği subay konuştu
Akdeniz Üniversitesi'nden cinsel ilişki karşılığı kadro skandalında yeni gelişme! İfadeleri ortaya çıktı! Kaset skandalı büyüyor
AK Partili Hamza Dağ: Cumhurbaşkanımızı tehdit etmek kimsenin haddine değildir
Emekli ve memur için çifte zam! Açıklamalar ard arda geldi: Temmuz zammı ile birlikte kim ne kadar alacak?
Ukrayna direnişinin sırrı deşifre oldu: Kritik yardım haftalar sonra ortaya çıktı
Kılıçdaroğlu'ndan yeni tiyatro! Vatandaşın evine ayakkabıyla girmesi tepki çekti!
İBB'deki ihale skandalında yeni perde! Ekrem İmamoğlu'nun yakını Subaşı ailesine 471 milyonluk kıyak!
Meclis’te Gezi davası tartışması!
Kılıçdaroğlu'nun 'Ya bana katılın, ya da yolumda çekilin' çıkışına ortaklarından yanıt gelmedi
İçişleri Bakanlığı'ndan 'Maske Zorunluluğunun Kaldırılmasına İlişkin' genelge! Madde madde açıklandı...
Atatürkçü Düşünce Derneği ile CHP arasında gerilim!
Tandır çukurunda ölü bulunan minik Eymen Sadık Durak'ın istismar ve darbedildiği görüntüler cep telefonundan çıktı
Taksim'de 'Gezi davası' bahanesiyle sokaklara dökülüp 'katil devlet' sloganları atan provokatörlere gözaltı!
Kinder Sürpriz'lerdeki Salmonella tehlikesi giderek büyüyor! DSÖ açıkladı: 11 ülkeden 151 vaka var! Salmonella'nın belirtileri neler?

Kinder Sürpriz'lerdeki Salmonella tehlikesi giderek büyüyor! DSÖ açıkladı: 11 ülkeden 151 vaka var! Salmonella'nın belirtileri neler?

28 kiloya düşen Kübra'nın yardım çığlığı karşılık buldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi

28 kiloya düşen Kübra'nın yardım çığlığı karşılık buldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi

Balıkesir'de gömülü bulunan yüzlerce bombanın sırrı araştırılıyor

Balıkesir'de gömülü bulunan yüzlerce bombanın sırrı araştırılıyor

Camdan bakarken yakalandı! Akıl hastanesinin hayaleti!

Camdan bakarken yakalandı! Akıl hastanesinin hayaleti!

Merkez Bankası açıkladı: Yeni 10 liralar bugün kullanıma çıkıyor

Merkez Bankası açıkladı: Yeni 10 liralar bugün kullanıma çıkıyor

ASELSAN'dan gurur veren başarı: 243 milyon dolar daha ülkede kaldı!

ASELSAN'dan gurur veren başarı: 243 milyon dolar daha ülkede kaldı!