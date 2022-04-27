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Genci yaşlısı camilere akın etti! Kadir Gecesi dualarla idrak edildi

Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece olan ve bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen Kadir Gecesi'nde camiler doldu taştı. Genci yaşlısı camilere akın akın etti. Camilerin içinde yer kalmayınca binlerce insan camilerin avlusunda oluşturulan alanlarda namaz kıldı, ellerini semaya açtı. İşte yurt genelinden Kadir Gecesi manzaraları

Genci yaşlısı camilere akın etti! Kadir Gecesi dualarla idrak edildi
Ekleme: 27.04.2022 - 23:26 Güncelleme: 27.04.2022 - 23:44 / Editör: Ozge Selin
Genci yaşlısı camilere akın etti! Kadir Gecesi dualarla idrak edildi
Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gece olan ve bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilen Kadir Gecesi tüm yurtta camilerde düzenlenen programlarla idrak edildi.

İslam'da, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, 'Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece' olarak kabul ediliyor. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek gece olarak yer alıyor.

İSTANBUL

Bin aydan hayırlı Kadir Gecesi sebebiyle İstanbul'da da camiler doldu taştı.

Kadir Gecesi'ni namaz kılarak ve dua ederek geçirmek isteyen binlerce insan camilere akın etti.

Vatandaşların akın ettiği camiler doldu. Başta Eyüpsultan, Ayasofya, Büyük Çamlıca, Fatih ve Süleymaniye camileri olmak üzere onlarca caminin vatandaşlar tarafından doldurulduğu görüldü.

CAMİLER VE AVLULAR DOLDU TAŞTI

Cami içlerinde yer kalmayınca Avcılar'da özel alanlar oluşturuldu. Vatandaşlar oluşturulan alanlara seccade sererek namaz kıldı. Okunan Kuran-ı Kerim ve ilahileri dinleyen vatandaşlar ellerini semaya kaldırarak yapılan duaya eşlik etti. Yatsı ezanının okunmasını ardından binlerce insan saf tutarak namazını kıldı.

GAZİANTEP

Gaziantep'te kandil dolayısıyla vatandaşlar camileri doldurdu.

İl Müftülüğünce kentteki camilerde düzenlenen programlarda teravih namazının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Ulu Cami avlusunda ise cemaate ikramda bulunuldu.

Genci yaşlısı camilere akın etti! Kadir Gecesi dualarla idrak edildi

ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da, çevre illerden gelen çok sayıda vatandaş, kandil dolayısıyla Balıklıgöl yerleşkesindeki Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makamı ziyaret etti.

Daha sonra yerleşkedeki camilerde namaz kılan vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim dinledi. Yatsı namazının ardından Şanlıurfa Müftülüğünce Dergah Camisi'nde mevlit okutuldu.

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta akşam namazının ardından camilere gelen vatandaşlar Kur'an-ı Kerim okudu, namaz kıldı, dua etti.

Bazı vatandaşlar ise yoğunluktan dolayı namazlarını avluda kıldı.

Doğukent Camisi'ndeki programa katılan vatandaşlara da namaz çıkışında gül suyu, lokum ve kandil simidi dağıtıldı.

KİLİS

Kilis'te camileri dolduran vatandaşlar, namaz kıldı, dua etti.

Hacı Mustafa Cümbüş Camisi'ndeki programda İl Müftüsü Abdurrahman Şahin'in namaz öncesi vaaz verdi.

Yoğunluk nedeniyle bazı vatandaşlar namazlarını dışarıda kılmayı tercih etti.

MALATYA

Malatya'da tarihi Hacı Yusuf Taş Camisi'nde düzenlen programda namaz kılındı, Kur'an-ı Kerim okundu.

Darende ilçesinde ise tarihi Somuncu Baba Külliyesi'ndeki Yeni Cami'de müftülük tarafından düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu.

Teravih namazının ardından camideki Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı.

Program sonunda vatandaşlara Somuncu Baba ekmeği ikram edildi.

BOLU

Kur'an-ı Kerim'de bin aydan daha hayırlı olarak bildirilen Kadir Gecesi, 639 yıllık tarihi Yıldırım Bayezit Camii'nde dualarla idrak edildi. Kadın, erkek, genç, yaşlı çok sayıda vatandaş tarihi camide saf tutup namaz kıldı, dualar etti. Teravih namazı öncesinde başlayan programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, ilahi ve kasideler seslendirildi, mevlitten bölümler okundu.

VAN

Eski Van Şehrinin Ortakapı Mahallesi'nde yer alan bölgede 1567 tarihinde yaptırılan Mimar Sinan eseri Tarihi Hüsrev Paşa Camisi'nde Kadir Gecesi ihya edildi. Van'da Kadir Gecesi münasebetiyle camilere akın eden yüzlerce vatandaş, bütün İslam alemi için dua etti. Van'ın birçok caminde yapılan programlara halk büyük bir ilgi gösterdi. Van kent merkezinde tarihi camiler başta olmak üzere, Ulu Camii, Yeni Nurşin Camii ile Hazreti Ömer Camilerine akın edenler geceyi ibadetlerle geçiriyor.

455 yıllık Tarihi Hüsrev Paşa Camisi'nde de hatimle kılınan teravih namazında İslam coğrafyasında Müslümanların yaşadığı sıkıntıların sona ermesi için eller semaya kaldırılarak dualar edildi. 7'den 70'e yoğun katılımla idrak edilen gecede, sabaha kadar namazlar kılınıp, dualar edilecek. Ayrıca tarihi camide kılınan teravi namazı sonrası sakal-ı şerif de sergileniyor.

Genci yaşlısı camilere akın etti! Kadir Gecesi dualarla idrak edildi

SAKARYA

Orhan Gazi'nin buyruğu üzerine 1323'te Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde inşa edilen Orhan Gazi Camisi'ne gelen vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim dinleyip hatim duası etti.

Çok sayıda kadın ve çocuğun da camilere akın ettiği gecede, camiler doldu taştı.

Ezanın okunmasıyla her yaştan çok sayıda kişi camilerde ve avlularında saf tutarak, teravih namazını kıldı.

BARTIN

Bartın'da, Şadırvan Camisi'nde İl Müftülüğü tarafından düzenlenen programda vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif dinledi, namaz kılıp dua etti.

Merkez Arap, Orta, Yukarı Halil Bey, İmam Hatip ve Aşağı camilerine sığmayan vatandaşlar, avluda yerlere serilen halılar üzerinde saf tuttu.

Yatsı namazının ardından cemaate ikramlarda bulunuldu.

Genci yaşlısı camilere akın etti! Kadir Gecesi dualarla idrak edildi

ZONGULDAK

Zonguldak'ta da Kadir Gecesi dualarla idrak edildi.

Karga Mahallesi'nde bulunan Abalı Camisi'nde düzenlenen programda vaaz verildi.

Yatsı ezanından sonra minarelerden dua, tekbir ve salavat sesleri yükseldi.

Program sonunda vatandaşlara kolonya ve çikolata ikramında bulunuldu.
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Genci yaşlısı camilere akın etti! Kadir Gecesi dualarla idrak edildi
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