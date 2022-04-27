CHP'li Özgür Özel hadsizlikte sınır tanımıyor! Başkan Erdoğan'a ettiği tehditleri savundu: 'Gurur duyuyorum'
Gezi Parkı davasında çıkan kararla birlikte Osman Kavala'nın müebbet hapis cezasına çarptırılmasının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, haddini aşan skandal ifadeler kullanarak Erdoğan'ı tehdit etti. Bu durum büyük tepkiyle karşılanırken Özel, Erdoğan'a yönelik ettiği tehditleri savunan skandal açıklamalarına da devam etti. Yandaş HALK TV'nin canlı yayınına konuk olan CHP Grup Başkanvekili, hadsizlikte zirve yaparak "Ben dün Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit ettiysem, beni tehdit olarak algılıyorsa gurur duyarım kendimle" ifadelerini kullandı.
15 Temmuz darbe girişimi ile Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada yargılanan Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala, hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış
müebbet hapse çarptırıldı.
Gezi Parkı davasında çıkan kararın ardından CHP'li isimler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve davanın hakimlerini hedef alarak tehditler savurdu.
ÖZGÜR ÖZEL'DEN HADSİZ SÖZLER!
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Kavala özgürdür. Tarih önünde Recep Tayyip Erdoğan mahkum olacaktır, hesap verecektir. Ant olsun, ant olsun, ant olsun."
şeklinde skandal ifadeler kullandı.
TEHDİT ETTİĞİNİ İTİRAF ETTİ
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Özel, Başkan Erdoğan'a yönelik ettiği tehditleri savunan skandal açıklamalarına da devam etti. CHP yandaşı HALK TV'nin canlı yayınına konuk olan Özgür Özel, Erdoğan'ı tehdit ettiğini itiraf ederek milli iradeye saygı duymadığını bu durumdan da gurur duyduğunu yineledi.
HADSİZLİKTE ZİRVE: GURUR DUYUYORUM
Özel, "Ben dün AK Parti'yi rahatsız edebildiysem, Recep Tayyip Erdoğan'ı tehdit ettiysem, beni tehdit olarak algılıyorsa gurur duyarım kendimle de partimle de"
ifadelerini kullandı.
"ERDOĞAN'I YİNE BİR GEZİ YENEBİLİR"
Provokasyonların fitilinin ateşlendiği Gezi Parkı olaylarını, katıldığı Gerçek Gündem'in YouTube canlı yayınında savunan Özel, "Bizim birer birer hiçbirimizin kazanma şansı yok. Ama
birlikte kazanabiliriz" diye konuştu.
"YENİDEN BİRLİK OLALIM" ÇAĞRISI
Yeni bir Gezi'ye ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Özel, "Erdoğan'ı ilk Gezi yenmişti, yine Gezi ruhu yenebilir. Bu illa kavga dövüşle olacak değil. Biz sandıkta gezi ruhuyla yeneceğiz.
İstanbul seçimlerini de böyle aldık. Gezi'de bir gökkuşağı vardı yani bütün renklerin yan yana birbirinin içine ve işine karışmadan durabiliyordu." diye konuştu.
CHP'DEN HAKİM VE SAVCILARA TEHDİT
'Ermeni soykırımı' skandalıyla tepki çeken CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu da Gezi davası sonrası adliye önünde yaptığı açıklamada, hakim ve savcılara tehditler savurdu.
Tanrıkulu, "Çok yakında bu hakimlerin, savcıların hepsinden hesap soracağız" dedi.
"HESABINI SORMAYANIN YÜREĞİ KURUSUN"
CHP' İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu da "Gezi Davası… Yazamıyorum… Size hesabını sormayanın yüreği kurusun…" şeklinde tehdit içerikli bir paylaşım yaptı.
BAKAN BOZDAĞ'DAN SERT TEPKİ: HERKES HADDİNİ BİLMELİ
CHP'lilerin kendini bilmez açıklamaları büyük ses getirirken konuya ilişkin hükümetten de peş peşe tepkiler geldi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Gezi Parkı davası sonrasında tehditlerini sıralayan Özgür Özel'e ve diğer CHP'li isimlere sert tepki gösterdi.
Bakan Bozdağ, "Herkes haddini bilmeli. Bu ülkenin Cumhurbaşkanına had bildirmeye kalkışanları biz çok gördük. Sayın Cumhurbaşkanımız kendisine nice parmak kaldıran herkesi aşa aşa buraya geldi. Cumhurbaşkanımızın mücadelesi milletiyle birlikte yapılan bir mücadeledir. Kimsenin Türkiye'nin Cumhurbaşkanına parmak sallamaya haddi ve hakkı yoktur" ifadelerini kullandı