Tek seferde Ukrayna'yı yok edebilir! Nükleer başlıklı Satan-2 alarmı! Rusya konuşlandıracak

Moskova'dan gelen son hamle ise bu gerginliğin daha da artacağına işaret ediyor. Zira Rusya'nın sonbaharda ABD'yi vurabilecek kapasitedeki nükleer füzelerini test edeceğibelirtiliyor.Roscosmos uzay ajansı başkanı Dmitry Rogozin Satan 2 adı verilen füzelerin Moskova'nın yaklaşık 3 bin kilometre doğusundaki Krasnoyarsk bölgesindeki Sibirya kasabası Uzhur'da konuşlandırılacağını söyledi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gözü gibi koruduğu 'Satan 2' füzeleri Rusya'nın başkenti Moskova'dan fırlatıldığında İngiltere'nin başkenti Londra'ya ulaşabilecek menzile de sahip.ABD SATAN-2'Yİ NASIL DURDURACAK?İngiliz Express gazetesinde yer alan habere göre, ABD'nin Soğuk Savaş döneminde start verdiği ve yaklaşık 200 milyar dolara mal olan savunma sistemi Rus füzelerini durdurabilir.'ABD'nin 200 milyar dolarlık projesi Putin'in füzelerini yeryüzünden silebilir' başlıklı habere göre, sistem üç ana unsurdan oluşuyor. Kara bazlı önleme füzeleri sistemin en hayatiöğelerinden biri. ABD genelinde konuşlandırılmış en az 44 adet kara bazlı önleme füzeleri sistemi olduğu düşünülüyor. ABD füze savunma ajansı, bu sistemin 19 testin 11'inden başarı ile geçtiğini belirtiyor.Savaş gemilerine yerleştirilen bir füze savunma sistemi olan Aegis RIM-161 Standard Missile3 (SM-3), RIM-174 Standard Missile-6 (SM-6) ve Aegis muharebe sisteminden oluşmaktadır. Dünyanın en gelişmiş savaş sistemi olarak kabul edilen Aegis'e Donanma kruvazörleri ve muhripleri ev sahipliği yapıyor. Sistem son teknoloji radarları kullanıyor.ABD'nin füzelere karşı korunmasında kilit öneme sahip olan THAAD, atmosferin üst kısmında ve atmosfer dışında gelen füzelere karşı koyan yer tabanlı önleme füzeleri kullanıyor.Sistem bugüne kadar 15 defa test edildi ve testlerden başarı ile geçti. ABD'nin yedi THAAD bataryası olduğu ve bunların üçünün Pasifik Okyanusu'nda konuşlandırıldığı belirtiliyor.