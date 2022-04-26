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Sosyal medyada provokasyon: Kavala bahanesiyle halkı sokağa çağırdılar

Gezi Parkı davasında yargılanan Osman Kavala, 4,5 yıllık aradan sonra ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Tutuksuz sanıklar; Mücella Yapıcı, Çiğdem Mater, Hakan Altınay, Mine Özerden, Can Atalay, Tayfun Kahraman ve Yiğit Ali Ekmekçi ise 18’er yıl hapis cezası aldı. Mahkeme kararının ardından sosyal medyada provokasyon çağrıları yapılmaya başlandı. Yargı kararını tanımayan bazı topluluk ve platformlar, "Hepimiz Gezi'deydik" notuyla halkı sokağa çağırdı.

Sosyal medyada provokasyon: Kavala bahanesiyle halkı sokağa çağırdılar
Ekleme: 26.04.2022 - 11:35 Güncelleme: 26.04.2022 - 11:44 / Editör: Ozge Selin
Sosyal medyada provokasyon: Kavala bahanesiyle halkı sokağa çağırdılar
15 Temmuz darbe girişimi ile Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada yargılanan Osman Kavala, hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.

Tutuksuz sanıklar Ayşe Mücella Yapıcı, Şerafettin Can Atalay, Tayfun Kahraman, Ali Hakan Altınay, Yiğit Ali Ekmekçi, Çiğdem Mater Utku ve Mine Özerden'e TCK'nın 312/1 maddesi gereğince ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası veren mahkeme, sanıkların eylemlerinin 'yardım' kapsamında kaldığına kanaat getirerek, 18'er yıl hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Osman Kavala hakkında verilen kararın ardından HDP ve CHP'li vekiller adliye önünde tepki açıklamaları yaptı. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alarak tehditler savurdu.

Sosyal medyada provokasyon: Kavala bahanesiyle halkı sokağa çağırdılar

SOSYAL MEDYADA PROVOKASYON MESAJLARI

Osman Kavala ve diğer sanıkların tutuklanması kararı sonrası sosyal medyada da provokasyon çağrıları yapılmaya başlandı. Başta İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Eskişehir ve Antalya olmak üzere pek çok ilde halk sokağa çağırıldı. Mahkeme kararını tanımayan bazı topluluk ve platformlar, paylaşımlarında gezi olaylarının fotoğraflarını kullanarak 'Hepimiz Gezi'deydik' notunu düştü.

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Sosyal medyada provokasyon: Kavala bahanesiyle halkı sokağa çağırdılar
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