  • USD: 14,74 - 14,77
  • EURO: 15,83 - 15,85
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Pençe-Kilit Operasyonu'nda çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi! Kandil yok edilecek

Pençe-Kilit Operasyonu birinci haftasını doldurdu. Öldürülen terörist sayısı 56 oldu. Bölgede 3 bin civarında terörist olduğu hesaplanırken, operasyonun Kandil’e uzanacağı öğrenildi.

Pençe-Kilit Operasyonu'nda çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi! Kandil yok edilecek
Ekleme: 26.04.2022 - 09:16 Güncelleme: 26.04.2022 - 09:24 / Editör: Ozge Selin
Pençe-Kilit Operasyonu'nda çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi! Kandil yok edilecek
Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya yönelik başlattığı Pençe-Kilit Operasyonu'nda bir hafta geride kalırken önemli detaylar da ortaya çıktı. Mehmetçiğin teröristleri temizlemek için 50-60 kilometre derinliğe ineceği, bütün geçiş yollarını tutarak örgütün nefes borusunu kesmeyi planladığı öğrenildi. Buna göre nihai hedef Kandil olacak.

3 BİN PKK'LI BULUNUYOR
Operasyondan önce bölgedeki kamp, mağara, terörist sayısıyla ilgili tüm detaylar tek tek belirlendi. Kamplar, mağaralar tespit edildi. Operasyon yapılacak bölgede 3 bin civarında terörist olduğu hesaplandı.

BARZANİ'NİN DESTEĞİ ALINDI
Barzani ile görüşüldü, desteği alındı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Barzani ile yaptığı görüşmede de konu değerlendirildi. Şu anda alanda Barzani birlikleri, aşağı kaçan yani KDP bölgesine kaçan teröristlerin geçişlerini engelliyor.

BİTENE KADAR ORADA
Mehmetçik, bu hedeflerin yerine getirilmesi ve Kandil'in tamamen imha edilmesi için operasyondan sonra geri çekilmeyecek. Kuzey Irak'ta sınıra yakın bölgelerde geçici kontrol merkezleri kurulacak. Geçici üsler için PKK'nın geçiş yolları, vadi girişleri gibi alanlar tercih edilecek. Nihai sonuca ulaşana kadar Mehmetçik buralarda kalmaya devam edecek.

16 TERÖRİST ETKİSİZ
Şırnak-Gabar Dağı-Karageçit bölgesinde yürütülen Eren Abluka-5 operasyonunda 3 terörist etkisiz hale getirildi. Suriye'nin kuzeyinde yer alan Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Fırat Kalkanı bölgelerine sızmak isteyen teröristlere yönelik operasyonda da 13 terörist etkisiz hale getirildi.

EREN ABLUKA-6 BAŞLADI
Yurt içinde örgütün kırsal alandaki hareket alanlarına da büyük darbe vuruluyor. Önceki gün Şırnak-Gabar Dağı-Karageçit bölgesende Eren Abluka-5, operasyonu başlatılırken, dün de Mardin kırsalında Eren Abluka-6 operasyonu başlatıldı. Bakanlık Mardin kırsalındaki operasyona 569 personelin katıldığını, operasyonun 'Şehit Jandarma Uzman Çavuş İlhan Çaylan'a adandığını duyurdu.

Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısında önemli açıklamalar
İBB'ye 1 milyarlık ihale ve görülmemiş kıyak soruşturması!
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten CHP'li Özgür Özel'e çok sert tepki: Hiç kimse Cumhurbaşkanımızı tehdit edemez
Üçüncü Dünya Savaşı: 16 Mayıs tarihi işaret edildi
Adnan Oktar'ın yeni adresi belli oldu!
PKK/KCK operasyonu kapsamında 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı! Aralarında HDP Tekirdağ İl Başkanı Cahit Dilek de var
Can Ataklı'ya anket şoku! Umduğunu bulamadı!
Tek seferde Ukrayna'yı yok edebilir! Nükleer başlıklı Satan-2 alarmı! Rusya konuşlandıracak
ABD ve Almanya'dan peş peşe Türkiye ile ilgili haddi aşan açıklama!
Kılıçdaroğlu'nun yalanı bir kez daha tescillendi! 'Elektriği kesik' dediği abone üzerinden kalkıştığı algı oyunu akıllı sayaca takıldı!
CHP'li Mersin Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihale yolsuzluğunda fatura Vahap Seçer'in Özel Kalem Müdürü'ne kesildi!
Pençe-Kilit Operasyonu'nda çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi! Kandil yok edilecek
Meyve-sebzede çarpık tablo Rekabet Kurumu raporunda: Kar aracıda çile üreticide! Fiyatlar nasıl düşer? 9 maddelik yol haritası
Ramazan Bayramı tatili boyunca köprü ve otoyollar ücretsiz
Fiyat artışlarına ilişkin çarpıcı rapor! İşte sebze Meyve fiyatlarının patladığı aşama...
Eski ABD Başkanı Trump'tan Twitter çıkışı: Dönmeyeceğim
Bakan Koca Bilim Kurulu'nu işaret etti: Hayırlı kararları duyuracağız
Beşiktaş evinde dağıldı! Kasımpaşa'dan farklı galibiyet
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Karşılaştığımız onlarca badireye rağmen yargıya güven giderek yükseliyor
Türkiye düşmanı Kati Piri'yi üzen karar: Ankara'nın Avrupa Konseyi'nden atılma vakti geldi
Mars'ta iki büyük deprem: 94 dakika boyunca devam etti

Mars'ta iki büyük deprem: 94 dakika boyunca devam etti

Primi az olanlara emeklilik yolu açılıyor! Maaşa kimler hangi koşulda kavuşuyor? İşte tüm detaylar...

Primi az olanlara emeklilik yolu açılıyor! Maaşa kimler hangi koşulda kavuşuyor? İşte tüm detaylar...

Çip krizi otomotiv sektörünü paramparça etti! 12 milyondan fazla araç banttan indirilemedi!

Çip krizi otomotiv sektörünü paramparça etti! 12 milyondan fazla araç banttan indirilemedi!

Şantajcı kıskıvrak yakalandı! Ünlü isimlerin de fotoğrafları çıktı

Şantajcı kıskıvrak yakalandı! Ünlü isimlerin de fotoğrafları çıktı

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Konut alan içindeki kiracıyı çıkarabilir...

Ev sahipleri ve kiracılar dikkat! Konut alan içindeki kiracıyı çıkarabilir...

Görüntüsüne aldanmayın! Kolyede dehşete düşüren detay... Bekçiler yakaladı

Görüntüsüne aldanmayın! Kolyede dehşete düşüren detay... Bekçiler yakaladı