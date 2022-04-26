Kültür ve Turizm Bakanlığı 154 sözleşmeli personel alımı yapacak... İşte Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuru şartları

Kültür ve Turizm Bakanlığı 154 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurdu. Yayınlanan ilana göre Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde istihdam edilmek isteyen adaylar sadece bir il ve öğrenim durumuna göre bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek olup, tercih ettiği il için yapılacak sıralamaya katılacağından, birden fazla il veya nitelik (öğrenim, pozisyon) için yapılan başvurular kabul edilmeyecek. İşte, İşte Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuru şartları

Kültür ve Turizm Bakanlığı taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası kapsamında istihdam edilmek ve 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara göre çalıştırılmak üzere aşağıda unvanı, bölümü, puan türü, yeri ve adedi belirtilen münhal pozisyonlara, toplam 154 sözleşmeli personel alımı yapılacak.Kültür ve Turizm Bakanlığı 154 sözleşmeli personel alımı yapacak... İşte Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuru şartlarıBaşvurular elektronik ortamda 29/04/2022-13/05/2022 tarihleri arasında alınacak. Başvurmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden Kültür ve Turizm Bakanlığı - Kariyer Kapısı-İşe Alım İşlemlerinin Yapılması veya Kariyer Kapısı üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir.Kültür ve Turizm Bakanlığı 154 sözleşmeli personel alımı yapacak... İşte Kültür ve Turizm Bakanlığı personel alımı başvuru şartlarıAdaylar alıma ilişkin bilgileri Bakanlığımız internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecek.Başvuracak adaylarda aranılan nitelikler ile 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesindeki genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır:1. Türk Vatandaşı olmak,2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,5. Askerlik durumu itibariyle;a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.