İBB'nin burs verdiği 'üniversiteli genç kız' Ekrem İmamoğlu'nun PR ekibinden çıktı

Göreve gelir gelmez 15 bin kişinin işine son veren ve boşalan kadroları PKK ve HDP ile ilişkili olduğu belirlenen kişilerle dolduran İBB, yeni bir rezaletle gündeme geldi. Terör örgütü mensuplarının iş kapısı haline gelen ve tarafsız işe alım sürecinden bihaber olan İBB'nin 'üniversiteli öğrenci' diye burs verdiği İlknur isimli kişinin İmamoğlu'nun PR ekibinden olduğu ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından "Bayramdan önce sessiz sedası bursumuzu yatırmış başkanım" paylaşımını yapan ve İmamoğlu'nu etiketleyen genç kızın İmamoğlu ile daha önce bir araya geldiği ortaya çıktı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve gelir gelmez İBB bünyesinde çalışan 15 bin kişinin işine son verdi. Belediyede boşalan kadrolara terör örgütü PKK ve HDP ile ilişkili olduğu belirlenen kişileri yerleştiren İBB'nin skandalları saymakla bitmiyor.İmamoğlu yönetimindeki belediyenin, İBB Kariyer'den iş başvurusu yapan gençleri aldattığı ortaya çıkmıştı.İş ilanları açarak gençleri kandıran İBB'nin gerçek yüzünü AK Parti İBB ve Beyoğlu Belediyesi Meclis Üyesi Kübranur Uslu açıklamıştı. Uslu, İBB Kariyer'den iş başvurusu yapan gençlere seslenerek 'Kontenjanların sadece %20'si size ayrılıyor. Geri kalan %80 ise Millet İttifakı teşkilatlarına rezerve edilmiş durumda' demişti.Terör örgütü mensuplarının iş kapısı haline gelen ve tarafsız işe alım sürecinden bihaber olan İBB'nin 'üniversiteli öğrenci' diye burs verdiği İlknur isimli kişinin İmamoğlu'nun PR ekibinden olduğu ortaya çıktı.Sosyal medya hesabından 'Bayramdan önce sessiz sedası bursumuzu yatırmış başkanım' ifadesiyle İmamoğlu'nu etiketleyen genç kızın İmamoğlu ile çekilmiş bir görüntüsü ortaya çıktı. İmamoğlu'nun PR ekibinde yer alan İlknur isimli genç kızın takip ettiği tek fake hesabın 'Mevzu İmamoğlu'na' isimli hesap olduğu görüldü.