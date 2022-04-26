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Halk TV sunucusu Şirin Payzin Kavala kararına tepkili: Avrupa'ya Türkiye için yaptırım çağrısı

Gezi davası karara bağlandı, finansör Osman Kavala'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Kararın ardından muhalif kesimin hadsiz çığırtkanlığı sürerken, CHP yandaşı Halk TV sunucusu Şirin Payzin'den skandal bir açıklama geldi. Almanya'nın Kavala kararına gösterdiği tepkiyi hafif bulan Payzin, Avrupa'ya yaptırım çağrısında bulunarak, "Sert tepki lafla olmaz .. Bu karar 5 yargıcın kararı değil ..Tepki gösterebiliyorsan kaynağına göstereceksin" ifadelerini kullandı.

Ekleme: 26.04.2022 - 11:26 Güncelleme: 26.04.2022 - 11:27 / Editör: Ozge Selin
Gezi Parkı davasında mahkeme heyeti kararını verdi. Buna göre; Osman Kavala'nın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmaya teşebbüs" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Aralarında Ayşe Mücella Yapıcı'nın bulunduğu 7 tutuksuz sanığın ise aynı suçtan 18'er yıl hapis cezasına çarptırılmalarına karar verildi.

MUHALİF KESİMDEN SKANDAL AÇIKLAMALAR

Başta CHP'li Sezgin Tanrıkulu ve Özgür Özel olmak üzere muhalif kesim verilen karara tepi göstererek skandal açıklamalarda bulundu. CHP'nin kanalı da boş durmadı. Halk TV sunucusu Şirin Payzin, Avrupa'ya Türkiye'ye yaptırım uygulanması konusunda çağrıda bulundu.

'SERT TEPKİ LAFLA OLMAZ'

Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Payzin şu ifadeleri kullandı: "Hadi oradan .. Koştura koştura yine Ankara’ya gelip Ukrayna için sıraya dizildiniz.. Sert tepki lafla olmaz .. Bu karar 5 yargıcın kararı değil ..Tepki gösterebiliyorsan kaynağına göstereceksin."
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